Fitxatge
Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
L’argentí, que es convertix en la pedra angular del club per a l’última temporada a Mestalla, firma després d’anotar quatre gols en 17 partits este curs passat i ser “una peça fonamental” per a Corberán
El centre del camp de València CF ja té, oficialment, el seu capità general. Guido Rodríguez continuarà vestint de blanc-i-negre almenys les dos pròximes temporades. Així ho ha oficialitzat este matí el club en un comunicat en el qual ha assenyalat que, després de disputar la segona mitat de la temporada passada —un temps en el qual va anotar quatre gols en 17 partits disputats—, el migcampista argentí firma un nou contracte que el vincularà al club de Mestalla fins a 2028, amb l’opció de prolongar l’acord una altra temporada opcional.
Peça fonamental
Segons ha afirmat el València CF, el campió del món amb l’Argentina en 2022 i bicampió de la Copa Amèrica ha “demostrat ser un jugador d’alt nivell competitiu i amb experiència contrastada, capaç d’exercir una influència clau en el centre del camp”. En el temps que ha jugat a les ordes de Carlos Corberán, s’ha consolidat com “una peça fonamental, aportant personalitat, equilibri i consistència, qualitats que van contribuir tant en fase defensiva com ofensiva per a millorar els resultats en la segona part de la temporada”.
L’argentí tornarà a Mestalla —en l’última temporada en l’estadi— per a tornar a dirigir les operacions del centre del camp valencianista. Una etapa “nova” dins d’una trajectòria professional de més de 400 partits en els quals ha passat pel West Ham anglés —equip del qual procedia abans d’aterrar a València—, a més de Reial Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate i Defensa y Justicia.
Presentació de Haas
L’anunci de Guido es produïx en la mateixa jornada en què un altre reforç, com el central neerlandés Justin de Haas, serà presentat com a nou futbolista valencianista i mentres la plantilla ha començat a passar les proves mèdiques per a arrancar la pretemporada.
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