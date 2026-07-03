Temperatures altes
L’Aemet decreta un avís groc per màximes de fins a 38 graus a València este dissabte
La segona onada de calor podria arribar a principis de la setmana que ve amb màximes per damunt dels 40 graus en l’interior
Les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) apuntaven al fet que, a finals d’esta setmana, es produiria un repunt tèrmic. I, finalment, els pronòstics es compliran. Per a este dissabte ja ha decretat un avís groc per temperatures altes en tota la província de València, llevat del litoral nord, entre les 13 i les 20 hores. El risc és “baix”, però els termòmetres es dispararan fins als 36 graus en l’interior nord i el litoral sud i podrien arribar als 38 graus en les comarques de la Costera i la Vall d’Albaida. De fet, l’entitat alerta de “temperatures significativament elevades en punts del prelitoral de València i del Racó d’Ademús”.
Esta calor arribarà després d’una nit tropical en tot l’interior i possiblement tòrrida en el litoral, a on el termòmetre no caurà per davall dels 24 o 25 graus, segons les previsions. La intensitat es notarà des de primera hora, perquè la temperatura superarà els 30 graus a les 11 del matí en tot el litoral i el prelitoral de la Comunitat Valenciana. La humitat se situarà entorn del 45 % a València ciutat, per la qual cosa la sensació tèrmica serà superior a la temperatura real.
La situació es mantindrà similar este diumenge, ja que les temperatures experimentaran “canvis lleugers”. L’Aemet podria decretar també avisos per a la jornada de diumenge, però eixe extrem es coneixerà, en principi, dissabte.
Calor intensa a principis de la setmana que ve
Açò podria ser un avançament del que passarà a principis de la setmana que ve. Entre dilluns i dimecres es viurà un episodi de calor extrema —falta per veure si es cataloga finalment com una onada de calor— amb diverses jornades amb temperatures màximes per damunt dels 40 graus. Dilluns ja s’esperen en la comarca de la Costera, però el mercuri superarà els 35 graus en tot l’interior i, fins i tot, en alguns punts de la costa.
El dia més intens del període tòrrid serà dimarts. Per a eixa jornada, les previsions de l’Aemet deixen una màxima de 42 graus a Xàtiva o de 36 a València ciutat. En principi, la humitat de dimarts serà relativament baixa, fregant el 10 % en les hores de màxima calor, per la qual cosa la sensació tèrmica podria ser bastant similar a la real. La basca continuarà durant la nit, perquè les mínimes no cauran per davall dels 20 graus.
Risc per a la salut
El que és esperable és que, davant de la persistència de la calor, els avisos de risc per calor pugen a nivell taronja o roig pel seu possible impacte en la salut de la ciutadania, especialment dels més vulnerables. Cal recordar que el calorós mes de juny s’ha cobrat 62 vides a la Comunitat Valenciana, segons les dades del Sistema de monitoratge de la mortalitat diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III. Les xifres el convertixen en el juny més letal de la història. El context convida a pensar que les xifres continuaran creixent en els pròxims dies. Juliol registra ja quatre decessos atribuïbles a les temperatures altes.
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