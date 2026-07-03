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Camí cap a les eleccions

Morant, proclamada candidata del PSPV després de tancar-se el termini sense rivals

Els socialistes nomenaran la seua líder com a aspirant per a les eleccions a la Generalitat previstes per a d’ací a 11 mesos

La ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant, presenta la seua candidatura a les primàries per a optar a la presidència de la Generalitat, dijous

La ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant, presenta la seua candidatura a les primàries per a optar a la presidència de la Generalitat, dijous / Eduardo Manzana - Europa Press

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Llevat d’un avançament electoral que no és del tot improbable, la Comunitat Valenciana no celebrarà eleccions fins al pròxim 23 de maig de 2027. Per a eixa cita amb les urnes queden 324 dies, però, per si de cas, el PSPV ja té candidata amb la qual concórrer a eixos comicis: Diana Morant. La secretària general de la federació i ministra de Ciència serà ratificada este divendres com a cap de cartell del partit després que el termini s’haja tancat a les 12 del migdia sense que hi haja postulacions alternatives.

Segons confirmen fonts de la federació dels socialistes valencians, Morant és l’únic nom inscrit per a ser la candidata de la formació en les eleccions autonòmiques, una vegada tancat el període de 36 hores que es va obrir dijous passat. La líder del PSPV va registrar la seua postulació el mateix dijous de matí en la seu del partit a València, escortada pels principals referents, la qual cosa deixava ja clar que, en cas d’haver-hi alguna proposta, seria d’un outsider sense poder intern.

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Però ni això. Transcorregut el termini donat pel calendari que va aprovar dimarts passat la direcció autonòmica, no hi ha rivals per a Morant, que serà confirmada com a cap de cartell i candidata a la presidència de la Generalitat sense necessitat de les primàries que podrien haver-se activat en cas d’haver-hi més d’un contendent. Tampoc li serà necessari ni tan sols arreplegar el 12 % dels avals exigits per a concórrer en el procés intern, al no haver-hi més aspirants.

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