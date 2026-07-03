Paga extra: quant ingressaran en juny els jubilats valencians?
El sext mes de l’any inclou una de les dos nòmines extra que perceben els pensionistes al llarg de l’exercici
Juny sol ser un bon mes per als ingressos dels valencians. Com desembre. Són els dos mesos en què empreses i Estat abonen les pagues extra. Així que els jubilats de la Comunitat estan de celebració estos dies. De mitjana, percebran 2.877 euros este mes, segons les dades que acaba de publicar el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Este mes de juny, els 691.280 jubilats que hi ha a la Comunitat Valenciana rebran de mitjana 1.488 euros per la paga mensual, una quantitat a la qual cal sumar els 1.429 euros de la paga extraordinària que s’abona este mes. Per tant, els citats 2.877. Esta xifra està relativament lluny de la mitjana espanyola, que se situa en els 3.122 com a resultat de la suma de 1.572 euros de la paga normal i dels 1.550 de l’extra.
Ingressos
En funció dels ingressos anuals i del temps de cotització, fonamentalment, les pensions varien de manera considerable. Els territoris amb més abundància d’ocupacions temporals i amb menys presència dels sectors econòmics amb més valor afegit tenen pensions més baixes. Així, els qui percebran menys diners este juny seran els jubilats d’Almeria, que es quedaran en els 2.255 euros, atés que la seua paga mitjana està en els 1.138, mentres que l’extra es queda en els 1.117. Res a veure amb els 3.855 euros que ingressarà este mes un jubilat de Biscaia, a on la pensió de tots els mesos està de mitjana en els 1.938 euros, i l’extra de juny, en els 1.918.
Les dades del Ministeri d’Inclusió inclouen altres qüestions, com el nombre general de pensions, que arriba a 1,08 milions a la Comunitat Valenciana. És una xifra superior al nombre de pensionistes —973.993—, atés que hi ha ciutadans que reben més d’una d’estes prestacions. De fet, cal citar que, a més de les pensions de jubilació, també n’hi ha d’orfandat, viduïtat i incapacitat permanent.
Boomers
Eixe 1,08 milions de prestacions valencianes equivalen a un 10,3 % de totes les que s’abonen a Espanya, que arriben a la quantitat de 10,49 milions, i estan un 1,71 % per damunt de les del mateix mes de l’any passat. L’increment està motivat per l’arribada de la nombrosa generació dels baby boomers, però també per l’alça de les pensions, la qual cosa permet a molts ciutadans avançar la seua jubilació. La pensió mitjana a la Comunitat Valenciana, que inclou totes les classes de prestació, es va situar en juny en els 1.270 euros, amb una pujada del 4,79 %. Encara que este percentatge és lleugerament superior al 4,57 % de la mitjana espanyola —amb una prestació de 1.371 euros—, les pensions valencianes es queden a un 92 % de les que es paguen de mitjana en tot el país.
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