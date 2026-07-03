Potries continuarà present en la carrera per la Capital Europea de la Cultura 2031 gràcies a una aliança amb Oviedo, Las Palmas i Càceres
El municipi manté la seua projecció cultural mitjançant aliances amb tres de les ciutats finalistes i aspira a formar part de la programació
El Ministeri de Cultura presenta en la localitat el Pla de drets culturals
Potries es va acomiadar del seu somni de convertir-se en Capital Europea de la Cultura 2031 després que el comité d’experts anunciara que Càceres, Granada, Las Palmas de Gran Canària i Oviedo passaven a la fase final. No obstant això, este xicotet municipi de la Safor continuarà present en la carrera.
La localitat ha firmat aliances amb Oviedo, Las Palmas i Càceres, segons va anunciar este dijous l’alcalde, Sergi Vidal, durant la presentació del Pla de drets culturals impulsat pel Ministeri de Cultura.
Al llarg de l’acte, la directora general de Drets Culturals, Jazmín Beirak, va mostrar els principals eixos del pla i, al seu torn, va reivindicar el paper de pobles com Potries com a espais a on les polítiques culturals poden generar cohesió, participació i transformació social.
Vidal agraïx que el Govern d’Espanya triara este lloc, ja que, en les seues paraules, “suposa també un reconeixement a la trajectòria cultural del municipi”. En les seues paraules, “durant anys, Potries ha construït un model que connecta patrimoni, creació contemporània, participació ciutadana i desenrotllament local, per la qual cosa ha demostrat que des del medi rural també es poden liderar projectes innovadors i de gran impacte”.
Per això, per a l’alcalde de Potries, “és un orgull que el municipi continue sent un referent cultural per a reflexionar sobre el dret a la cultura i inspirar altres pobles perquè també aposten per això”.
Aliances
D’altra banda, Vidal va explicar que esta aliança permetrà mantindre la reivindicació dels drets culturals dels pobles xicotets i de les persones que hi viuen amb l’objectiu de reforçar la mirada sobre els entorns rurals dins de les ciutats candidates.
Al seu torn, estes connexions amb les finalistes també permetran treballar perquè Potries forme part de la programació cultural de l’any 2031.
Vidal va explicar que la quarta finalista, Granada, encara no ha contactat amb el municipi per a col·laborar, però el consistori busca mantindre una proposta amb la candidata andalusa per a estar present en les quatre ciutats.
“Potries no descansarà fins que Europa mire cap als seus territoris rurals amb sinceritat i els atorgue el que mereixen”, assegura l’alcalde.
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