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Incendi a València

Quatre detinguts per l’incendi dels baixos del carrer del Picaio

Unes obres de soldadura en els baixos d’un edifici de València van desencadenar un incendi de grans dimensions per la ràpida combustió de residus

Així han quedat els baixos ocupats en el barri de Benicalap

Així han quedat els baixos ocupats en el barri de Benicalap

Redacción Levante-EMV

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Marina Falcó

Marina Falcó

La Policia Nacional ha detingut quatre persones per l’incendi que va assolar, ahir de vesprada, els baixos dels números 23 i 25 del carrer del Picaio de València, en el barri de Benicalap.

Pel que sembla, estes persones serien operaris que van accedir a les plantes baixes ocupades després que estes foren desallotjades dels habitants il·legals per orde judicial.

Estos treballadors van començar a fer tasques de soldadura en les portes metàl·liques de l’immoble, amb la mala fortuna que una espurna va poder saltar i, a causa de l’elevada acumulació de fem i material inflamable, tot el baix va començar a cremar-se, fet que va provocar un incendi de grans dimensions que va mantindre en suspens el barri de Benicalap.

Incendi en uns baixos ocupats en el carrer del Picaio

Incendi en uns baixos ocupats en el carrer del Picaio

Redacción Levante-EMV

Incendi en un assentament ocupa

Este passat dijous cap a les 16:15 hores començava un esgarrifós incendi en l’assentament ocupa que feia uns sis anys que s’havia instal·lat en els baixos del número 23 del carrer del Picaio de València. Estes plantes baixes que comuniquen amb un solar enorme van arribar a albergar desenes de persones que hi malvivien envoltades de tones de fem que van acumular amb el pas dels anys.

La convivència entre els habitants il·legals i els veïns ha sigut molt complicada pels problemes de convivència generats per les males olors i les plagues d’insectes i rates, així com per les amenaces i els insults que els ocupes infligien als veïns.

Incendi en el barri de Benicalap

Incendi en el barri de Benicalap

Redacción Levante-EMV

Amb la perspectiva de la construcció del PAI de Gil Sumbiela en l’horitzó, ahir de matí es va procedir al desallotjament per orde judicial dels baixos, en els quals encara quedaven “un parell de famílies”, segons va explicar una veïna a Levante-EMV.

Després del desnonament, ja a la vesprada, i segons han explicat fonts de la Policia Nacional, uns operaris van accedir a l’immoble per a arreglar les portes dels baixos fent labors de soldadura.

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No obstant això, una presumpta negligència, provocada per una espurna i la quantitat de fem acumulat i la possible presència de material inflamable, va acabar provocant un enorme incendi que va obligar a desallotjar els veïns de dos edificis i al fet que una part d’estos residents hagueren de passar la nit en hotels de la ciutat.

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