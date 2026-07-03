Educació
El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
L’organisme fiscalitzador reclama a la coalició que li remeta els documents enviats en valencià traduïts, per a poder avançar en la seua instrucció
La renovació per part de la Conselleria d’Educació del concert de centres que segreguen per sexes vinculats a l’Opus Dei ha arribat al Tribunal de Comptes per mitjà d’una denúncia de Compromís. Els valencianistes van remetre el cas per a tractar de recuperar els 72,6 milions d’uns concerts que consideren irregulars per incomplir la llei estatal que impedix sufragar amb fons públics centres que diferencien per sexe. I mes i mig després de la denúncia, la primera acció que ha pres el fiscal d’esta institució ha sigut dirigir-se a la coalició, però per a demanar-li la traducció al castellà dels documents adjuntats.
“Requerim en Joan Baldoví Roda i en Gerard Fullana Martínez (diputats de la formació valencianista que firmen la denúncia davant del Tribunal de Comptes) perquè, en el termini de deu dies, remeten a este tribunal la traducció al castellà dels documents que consten en les actuacions, de conformitat amb el que disposa l’article 142.4 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil”, assenyala la diligència d’ordenació que ha remés l’organisme fiscalitzador i a la qual ha tingut accés este periòdic.
Esta ve impulsada per un escrit del Ministeri Fiscal “pel qual requerix la traducció al castellà de la denúncia i la documentació que els denunciants han presentat en valencià, a fi d’estudiar-ne el contingut abans d’informar sobre el nomenament de delegat instructor o l’arxivament de les actuacions”. És a dir, que, abans d’investigar si hi ha o no alguna classe de reclamació possible sobre la renovació d’estos concerts i els fons públics destinats en estos, Compromís haurà de remetre en castellà tant la seua denúncia com la documentació adjuntada al respecte.
Els valencianistes, fent gala de les seues essències, havien remés tant la petició d’investigació com les proves que la sustenten en valencià. Estes proves són, la majoria, documents oficials de la Conselleria d’Educació que la coalició ha anat recopilant per mitjà de sol·licituds en les Corts i que el departament autonòmic facilitava en valencià, la qual cosa podria obrir una situació un poc complexa, ja que o bé Compromís i els seus denunciants han d’adjuntar al costat del document oficial un text amb la seua traducció, o bé ha d’acabar sent la Conselleria la que finalment haja de fer-ho.
Avanç de la instrucció
Per exemple, els valencianistes han incorporat a la seua denúncia unes respostes parlamentàries de la Conselleria, de setembre de 2025, que estan en valencià. “D’acord amb la informació de què disposa la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, cap centre privat, en els nivells que té concertats, segrega el seu alumnat per sexe. Cal tindre en compte que el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres sostinguts amb fons públics permet que la sol·licitud d’admissió, independentment del gènere de l’alumnat i sempre que es complisquen la resta de requisits establits en cada cas, es puga presentar en qualsevol d’estos centres”, diu un dels documents remesos.
Ara, els valencianistes, i, en concret, Baldoví i Fullana, hauran de sumar a les seues funcions com a diputats la de la traducció. Serà l’actuació necessària perquè la denúncia sobre la renovació dels concerts educatius a set centres vinculats amb l’Opus Dei per 73 milions d’euros que va dur a terme la Conselleria l’abril de 2025 (el que la coalició ha anomenat “OpusGate”) seguisca avant en el Tribunal de Comptes abans d’altres possibles passos judicials dels quals ja va advertir la coalició. Per a estos, els documents ja estaran transcrits al castellà, per si de cas.
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