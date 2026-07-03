La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
L’associació La Vall Diversa organitza este dissabte 4 de juliol, a Albaida-l’Aljorf, una jornada festiva i reivindicativa per a visibilitzar les realitats del col·lectiu fora de les grans ciutats
L’esdeveniment comptarà amb una manifestació, la lectura del manifest i diverses activitats culturals i lúdiques
La Vall d’Albaida es tenyirà amb els colors de l’arc de Sant Martí este dissabte 4 de juliol per a celebrar una nova edició de l’Orgull Rural. Organitzat pel col·lectiu La Vall Diversa, l’esdeveniment naix amb l’objectiu clar de descentralitzar l’Orgull LGTBIQ+ i portar la reivindicació, la celebració i la visibilitat als entorns rurals i pobles xicotets de l’interior valencià.
Amb el convenciment que “en els pobles també estimem i som diversos”, l’Orgull Rural d’enguany vol posar de manifest la importància de crear espais segurs i xarxes de suport comunitari per a les persones LGTBIQ+ que decidixen viure, treballar i desenrotllar els seus projectes vitals lluny de les grans àrees metropolitanes.
La jornada de dissabte arrancarà a Albaida-l’Aljorf. El plat fort de la convocatòria serà la manifestació de l’Orgull Rural, que recorrerà els carrers principals de la localitat a partir de les 18:00 hores. Després de la marxa, es procedirà a la lectura del manifest oficial de La Vall Diversa, un text que posa el focus en contra de l’LGTBI-fòbia en el món rural, la carta al poble d’una persona LGTBIQ+ i l’entrega de plaques commemoratives als pobles que han organitzat altres anys l’Orgull Rural de la Vall d’Albaida.
La nit acabarà amb un caire festiu per a celebrar la diversitat i l’alegria compartida. A les 20:00 hores començaran les actuacions i el sopar en la plaça de Sant Doménec de l’Aljorf, un bingo musical solidari i l’espectacle Babel format per membres de La Vall Diversa i del Grup Sense Vergonya. Totes les activitats estan destinades a tots els públics.
La veu de La Vall Diversa
Des de l’organització, La Vall Diversa assenyala que “l’Orgull Rural no és només una festa, és un acte de resiliència i de reafirmació. Volem que qualsevol jove o persona adulta de la Vall d’Albaida sàpia que no cal fugir a la ciutat per a ser qui és, ni per a estimar a qui vulga”. L’entitat fa una crida a tota la ciutadania de la comarca, independentment de la seua orientació o identitat, a sumar-se a esta jornada de convivència i orgull. Tota la informació actualitzada sobre els horaris i la ubicació dels actes es pot consultar en el perfil oficial d’Instagram de l’associació: @valldiversa.
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