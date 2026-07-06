Cine
Comença a València el rodatge de ‘La dona invisible’, la nova pel·lícula de Cristina Fernández Pintado
La cinta, basada en la novel·la homònima de Mònica Richart, ha començat la gravació este dilluns pels carrers de la ciutat
Ha començat a València el rodatge de La dona invisible. Protagonitzada per Mona Martínez i Victoria Oliver (La ruta), una netejadora romanesa a punt de jubilar-se descobrix un cadàver quan neteja els lavabos de la conselleria a on treballa. Tot i que en un primer moment la Policia ho declara un accident, Mihaela, fan de la novel·la negra, té clar que alguna cosa no està del tot bé i, al costat d’una becària, es posa a investigar què és el que ha passat. La comèdia negra de misteri tindrà en el seu repartiment altres noms com Sílvia Abril, Amparo Fernández, Lorena López i César Tormo.
Sobre la pel·lícula
La pel·lícula està basada en la novel·la del mateix nom de Mònica Richart i serà dirigida per Cristina Fernández Pintado, a més de comptar amb guió de María Minguez. La filmació es produirà en diferents localitzacions de la ciutat i està produïda per Atresmedia Cine, The Fly Hunter, La Terraza Films i Sucedió en Valverde AIE. Compta amb la participació d’Atresmedia i À Punt, la col·laboració de l’IVC i el finançament de l’ICAA. Vercine s’encarregarà de la seua distribució en cines, i Film Factory, de les vendes internacionals.
Segons la directora: “M’abellia molt abordar una pel·lícula de gènere detectivesc i esta pel·lícula m’ha donat l’oportunitat de fer-ho des de la comèdia i la ironia, un territori en el qual em sent especialment còmoda. M’interessa abordar la comèdia des de la veritat, acompanyant personatges que solen quedar fora de l’enquadrament: dones majors, migrants, treballadores silencioses, becàries precàries; figures aparentment secundàries que, en realitat, entenen molt bé com funciona el món. Mihaela reunix moltes d’eixes condicions que poden fer invisible una persona: és netejadora, immigrant, dona i d’edat avançada; identitats menys representades en el cine i, massa vegades, desplaçades també en la vida real.
A més, m’entusiasma l’univers visual que estem construint: convertir l’espai burocràtic d’una conselleria en un escenari singular, entre el món quotidià i el peculiar, donant-li un aspecte una miqueta retrofuturista. En el fons, La dona invisible parla d’aprendre a mirar millor; de descobrir que les persones invisibles no ho són perquè no siguen vàlides, sinó perquè els altres hem decidit no veure-les”.
La directora
Cristina Fernández és llicenciada en Art Dramàtic i Dansa Contemporània. Des de fa uns anys compagina la seua carrera com a actriu i coreògrafa amb la direcció i l’escriptura. En 2020 va dirigir el seu primer llargmetratge de ficció, titulat Cosas que hacer antes de morir, del qual també és guionista; pel·lícula que va obtindre quatre premis de l’Acadèmia de l’Audiovisual Valencià, a més dels premis a millor pel·lícula, millor guió i millor direcció i premi del jurat en el Festival Internacional d’Alacant. Esta primavera ha estrenat Cowgirl, el seu segon llargmetratge com a directora, al costat de Miguel Llorens, del qual també és coguionista.
La guionista
María Mínguez és llicenciada en Periodisme i Comunicació Audiovisual i es va formar com a guionista en la New York Film Academy. En 2019 es roda el seu guió Vivir dos veces, que dirigix María Ripoll. Va participar també en Amor en polvo (2020), premi a millor comèdia en el festival Cinequest dels Estats Units i venuda per al seu remake a Alemanya. Ha creat i escrit la primera ficció sonora original de Spotify a Espanya, El sonido del crimen, i ha escrit les sèries d’animació infantils Sexsymbols, El diario de Alice i El diario de Bita y Cora.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
- Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació