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La delegada del Govern sobre l’incendi de Soneja: “No semblen causes naturals”
El Seprona està investigant l’origen de l’incendi forestal
Ramón Pérez
El Seprona està investigant l’origen de l’incendi forestal que este diumenge va començar a Soneja (Castelló) i “no sembla que siguen causes naturals” les que el van motivar, segons ha afirmat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Segons ha afirmat Bernabé davant dels periodistes, el focus “està molt localitzat”, per la qual cosa “és fàcil que en les pròximes hores puguem tindre més informació”.
Bernabé, que ha participat en la reunió de coordinació en el lloc de comandament avançat, al costat del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha informat, així mateix, que, en este moment, més de 110 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) treballen sobre el terreny, amb 47 vehicles i 8 mitjans aeris del Govern d’Espanya, donant suport a les labors d’extinció.
“Seguirem sens dubte tot el temps que siga necessari amb els recursos que siguen necessaris per a poder escometre esta extinció com més prompte millor, conscients que les pròximes hores són crucials” per l’augment de les temperatures, ha afegit.
Les condicions meteorològiques de la passada nit i matinada, amb més humitat i sense vent, han sigut favorables en l’evolució de l’incendi de Soneja (Castelló), però la previsió és que, a partir de les onze, empitjore amb l’inici de l’onada de calor i ratxes de vent de fins a 40 quilòmetres per hora.
Llorca: “Tot el treball que s’avance ara serà important per a intentar contindre este incendi”
El president de la Generalitat ha manifestat: “Tot el treball que s’avance ara serà important per a intentar contindre este incendi”, que encara no està controlat.
A primera hora del matí s’han incorporat a les labors d’extinció 16 mitjans aeris que, malgrat eixes ratxes de vent que es preveuen, continuaran treballant en la zona, ha assenyalat el president.
Respecte a les persones que van haver de ser ahir desallotjades del municipi veí d’Azuébar —unes 500— ha indicat que 41 d’elles van ser allotjades en el seminari de Segorbe i “de moment no es podrà tornar al municipi, i al migdia es decidirà segons les previsions meteorològiques”.
Pérez Llorca ha demanat a la població “conscienciació perquè entrem en uns dies de moltíssima calor i possiblement, a partir de demà, acompanyats de tempestes elèctriques, fet que ens posarà en una situació molt complicada a la Comunitat Valenciana”, raó per la qual una crida a la “màxima precaució i col·laboració” amb les recomanacions que donen els cossos i forces de seguretat.
Ha assenyalat, així mateix, que en l’extinció de l’incendi continuen treballant prop de 300 efectius, entre bombers forestals de la Generalitat, del Consorci de Castelló i València, bombers municipals de Castelló, l’UME, Policia de la Generalitat, personal de Medi Ambient, personal sanitari, Guàrdia Civil, Protecció Civil, entre altres, a més de prop d’un centenar de vehicles.
El president ha informat, així mateix, que l’incendi, que ha afectat massa forestal, “no ha avançat molt”, però no està encara controlat i s’està esperant la informació del vol de reconeixement que s’està fent este matí.
“Anit estàvem entorn de les 150 hectàrees, pot ser que eixa xifra haja augmentat un poc, però cal ser prudents i esperar al reconeixement aeri”, ha insistit.
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