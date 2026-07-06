Necrològica
La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
Adela va enviduar molt jove i va haver de fer-se càrrec del negoci familiar, el forn Sant Vicent, en una època en la qual traure avant una família i un negoci sent dona suposava un esforç i una fortalesa encara majors
Que Adela era una persona molt volguda en el seu poble natal, Fontanars dels Alforins, va quedar demostrat este passat divendres, amb l’església absolutament abarrotada de familiars, veïns i amics que vam voler acompanyar-la en el seu últim adeu.
Va enviduar molt jove i va haver de fer-se càrrec del negoci familiar, el forn Sant Vicent, en una època en la qual tirar avant una família i un negoci sent dona suposava un esforç i una fortalesa encara majors. No obstant això, va afrontar aquella responsabilitat amb una enorme capacitat de sacrifici i una força admirable, convertint-se en un exemple de constància i treball per als qui la vam conéixer des de molt jove.
A més de client, he sigut amic de la família i dels seus fills, Vicente i Paco. La recorde sempre al capdavant del negoci, amb el seu full de paper i el seu bolígraf, a on li agradava fer els comptes. Em deia que li agradava mantindre àgil el cap.
Adela va ser una dona valenta, treballadora i avançada al seu temps; una d’eixes persones que deixen empremta no només pel que van fer, sinó per la forma en què van tractar als altres. Era afectuosa, alegre i li agradava parlar amb la gent. No tenia pressa quan t’atenia darrere del taulell. El tracte era molt pròxim i familiar. M’apreciava i sempre va mostrar una preocupació sincera per mi. Sempre trobava uns minuts per a preguntar per la família, interessar-se per com anaven les coses o simplement mantindre una conversa.
El seu record romandrà entre els qui vam tindre la sort de conéixer-la i compartir amb ella tants moments quotidians que hui adquirixen un valor especial.
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
- RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana
- Desallotjades 30 persones en la Universitat Politècnica per un incendi
- Els primers Valencià i Valenciana de l’Any: dos referents per a tota una generació