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Laboratorios Belloch invertirà 2 milions en les seues instal·lacions

Palets per a exportar productes Nelly, en les instal·lacions de Laboratorios Belloch

Palets per a exportar productes Nelly, en les instal·lacions de Laboratorios Belloch / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Laboratorios Belloch preveu invertir 2 milions d’euros en 2026 en el seu pla de millora i modernització de les instal·lacions productives, dels equips industrials i de les infraestructures energètiques, segons ha informat hui en un comunicat la companyia valenciana del sector cosmètic que fabrica la marca Nelly. Estes inversions “permetran reforçar la capacitat operativa de la companyia, optimitzar l’eficiència energètica de la planta i avançar en l’automatització i la sostenibilitat dels processos industrials”.

La partida destinada a la renovació i millora d’equips ascendix a 1,2 milions d’euros i inclou la incorporació de dos compressors d’última generació per a la renovació de la línia d’aire comprimit d’alta pressió. Esta actuació permetrà millorar l’estabilitat i eficiència del subministrament pneumàtic de la planta, reduir el consum energètic associat als processos industrials i augmentar la fiabilitat operativa de les línies de producció, a més de minimitzar incidències tècniques i temps de parada.

Reactors

Dins d’esta mateixa inversió, la companyia preveu l’adquisició de dos nous reactors de fabricació amb una inversió de 300.000 euros. Estos equips permetran incrementar la capacitat productiva de formulació, optimitzar els temps de fabricació i millorar la flexibilitat industrial per a desenrotllar lots de diferents característiques i volums.

Instalaciones de Laboratorios Belloch

Instal·lacions de Laboratorios Belloch / Levante-EMV

En l’àmbit de les instal·lacions, Laboratorios Belloch invertirà 300.000 euros en la renovació del sistema de tancament de les oficines i diferents àrees de la planta. Així mateix, la companyia continuarà avançant en la modernització tecnològica de la planta de Líquids 1, amb una inversió de 60.000 euros orientada a l’actualització d’instal·lacions i processos. La firma invertirà 150.000 euros en l’adquisició de dos noves etiquetadores d’alta capacitat i la implantació d’un nou sistema làser per al marcatge d’estotjos.

Renovació

A més, la companyia renovarà part dels seus equips d’envasament amb una inversió de 75.000 euros. Finalment, invertirà 1 milió d’euros en la modernització del magatzem de productes químics, un projecte que quedarà culminat en 2027.

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Juan Ignacio Ramón Vázquez, CEO de Laboratorios Belloch, ha assenyalat que “la millora, modernització i renovació contínua de l’empresa és un dels eixos de l’estratègia com a compromís per a continuar creixent i continuar sent més eficients. L’any en què complim 75 anys, apostem per equips i projectes que ens encaminen cap als pròxims 75”.

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