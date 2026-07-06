Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
Más de la mitat d’aspirants per a la gala del Roig Arena estan ja decidides
L’elecció de la cort d’honor i la fallera major de València, en la seua versió adulta i infantil, ja té més de la mitat de candidates triades. Després de la celebració del segon cap de setmana, ja en són 39 les falleres de cada concurs que han superat el primer tall de les preseleccions. Els esperen dos mesos d’ansietat fins que siguen cridades per a participar en les proves de la gran final en el Roig Arena
El diumenge va finalitzar, com sempre, més prompte, perquè també comença una hora abans. Hi havia sessió doble en els Jardins del Palau, d’on ja no es mourà fins que acabe el procés.
Nit amb dos doblets
Patraix va seleccionar les seues quatre candidates. El sector fa ja anys que reclama tindre el mateix dret que les altres a tindre no dos, sinó tres candidates, atenent, a més, que les seues són comissions amb molt de cens. No obstant això, la reivindicació ha sigut rebutjada repetidament. En l’elecció d’este diumenge, amb un jurat procedent d’una junta local, va haver-hi doblet de la comissió del Barri de Sant Isidre, que buscarà una plaça en un lloc d’honor del qual no gaudixen des de l’any 1993.
Malva-rosa-Cabanyal-Beteró també va tindre doblet, el de Malva-rosa-Antonio Ponz-Cavite. A les onze de la nit es donava a conéixer el veredicte.
Les preseleccions es prenen ara un respir fins divendres que ve, quan entraran en lliça Russafa A i el sector de les dos falleres majors de València, la Roqueta-Arrancapins.
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