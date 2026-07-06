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Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix

Más de la mitat d’aspirants per a la gala del Roig Arena estan ja decidides

Lectura del veredicte en la preselecció fallera de Patraix

Lectura del veredicte en la preselecció fallera de Patraix

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

L’elecció de la cort d’honor i la fallera major de València, en la seua versió adulta i infantil, ja té més de la mitat de candidates triades. Després de la celebració del segon cap de setmana, ja en són 39 les falleres de cada concurs que han superat el primer tall de les preseleccions. Els esperen dos mesos d’ansietat fins que siguen cridades per a participar en les proves de la gran final en el Roig Arena

El diumenge va finalitzar, com sempre, més prompte, perquè també comença una hora abans. Hi havia sessió doble en els Jardins del Palau, d’on ja no es mourà fins que acabe el procés.

Preseleccionades del 5 de juliol: Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix

Preseleccionades del 5 de juliol: Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix

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Preseleccionadas del 5 de julio: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró y Patraix /

La preselecció de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró, en imatges

La preselecció de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró, en imatges

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La preselección de Malvarrosa-Cabanyal-Beteró, en imágenes /

Memòria gràfica de la preselecció de Patraix

Memòria gràfica de la preselecció de Patraix

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Nit amb dos doblets

Patraix va seleccionar les seues quatre candidates. El sector fa ja anys que reclama tindre el mateix dret que les altres a tindre no dos, sinó tres candidates, atenent, a més, que les seues són comissions amb molt de cens. No obstant això, la reivindicació ha sigut rebutjada repetidament. En l’elecció d’este diumenge, amb un jurat procedent d’una junta local, va haver-hi doblet de la comissió del Barri de Sant Isidre, que buscarà una plaça en un lloc d’honor del qual no gaudixen des de l’any 1993.

Malva-rosa-Cabanyal-Beteró també va tindre doblet, el de Malva-rosa-Antonio Ponz-Cavite. A les onze de la nit es donava a conéixer el veredicte.

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Les preseleccions es prenen ara un respir fins divendres que ve, quan entraran en lliça Russafa A i el sector de les dos falleres majors de València, la Roqueta-Arrancapins.

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