Pep Laza arriba a Oliva amb l’obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’
La cita, dins de la programació de l’Orgull LGTBI, serà este dimecres en el Centre Polivalent, amb entrada gratuïta
Arriba a Oliva l’obra teatral Caps de suro, peus de plom, a càrrec d’una companyia teatral valenciana, Pep Laza. La representació teatral tindrà lloc este dimecres 8 de juliol, a les 19 h, en el Centre Polivalent. Està emmarcada dins de la programació de l’Orgull LGTBI d’Oliva. L’entrada és lliure i gratuïta.
L’acte està organitzat per la Regidoria de Benestar Social, encapçalada per Teresa Tur, en col·laboració amb la Conselleria de Cultura i Esport i l’Institut Valencià de Cultura. Es tracta d’un espectacle de clown que parla d’equilibri, fragilitat i emocions a càrrec de la companyia del picassentí Pep Laza, també autor de l’obra, i sota la direcció de Patrícia Pardo.
Caps de suro, peus de plom és una obra teatral d’aproximadament 50 minuts de duració. L’espectacle combina humor, amor, tendresa i profunditat visual, en una cuidada posada en escena amb llums i vídeo per a explorar temes com la lluita quotidiana, la vulnerabilitat, la resistència, la investigació de l’equilibri o l’acceptació. Assumir que mostrar-se vulnerable també genera bellesa, més enllà dels cànons establits i del patriarcat.
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