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Pep Laza arriba a Oliva amb l’obra teatral ‘Caps de suro, peus de plom’

La cita, dins de la programació de l’Orgull LGTBI, serà este dimecres en el Centre Polivalent, amb entrada gratuïta

Pep Laza en l’obra

Pep Laza en l’obra / Levante-EMV

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Miquel Font

Oliva

Arriba a Oliva l’obra teatral Caps de suro, peus de plom, a càrrec d’una companyia teatral valenciana, Pep Laza. La representació teatral tindrà lloc este dimecres 8 de juliol, a les 19 h, en el Centre Polivalent. Està emmarcada dins de la programació de l’Orgull LGTBI d’Oliva. L’entrada és lliure i gratuïta.

L’acte està organitzat per la Regidoria de Benestar Social, encapçalada per Teresa Tur, en col·laboració amb la Conselleria de Cultura i Esport i l’Institut Valencià de Cultura. Es tracta d’un espectacle de clown que parla d’equilibri, fragilitat i emocions a càrrec de la companyia del picassentí Pep Laza, també autor de l’obra, i sota la direcció de Patrícia Pardo.

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Caps de suro, peus de plom és una obra teatral d’aproximadament 50 minuts de duració. L’espectacle combina humor, amor, tendresa i profunditat visual, en una cuidada posada en escena amb llums i vídeo per a explorar temes com la lluita quotidiana, la vulnerabilitat, la resistència, la investigació de l’equilibri o l’acceptació. Assumir que mostrar-se vulnerable també genera bellesa, més enllà dels cànons establits i del patriarcat.

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