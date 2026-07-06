Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja
El president de la Generalitat ha assistit, este matí, a la reunió de coordinació en el lloc de comandament avançat (PMA) per a avaluar l’evolució de l’incendi forestal de Soneja
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit a la reunió de coordinació per a seguir l’evolució de l’incendi forestal de Soneja. El cap del Consell ha llançat un missatge de conscienciació a tota la població valenciana davant de l’onada de calor decretada per als pròxims dies i el risc d’incendis forestals, a més de sol·licitar “màxima precaució i col·laboració amb els consells i les recomanacions dels organismes oficials”.
Després de la reunió en el lloc de comandament avançat (PMA) de Soneja, el cap del Consell ha advertit que l’incendi “no està controlat”. A més, també ha volgut remarcar que “entrarem en uns dies de moltíssima calor” i ha agregat que “possiblement a partir de demà vinguen acompanyats de tempestes elèctriques”, amb la qual cosa ha recalcat que “això ens posarà en una situació molt complicada en tot el territori de la Comunitat Valenciana”.
Evolució de l’incendi forestal de Soneja
En referència a l’incendi forestal de Soneja, ha explicat que este matí s’han reincorporat 16 mitjans aeris a les tasques d’extinció i ha destacat que “tot i que en estos moments les condicions meteorològiques són bastant bones, la previsió és que a partir de les 11 del matí empitjoren per l’onada de calor”.
Així mateix, s’ha referit a la previsió de “ratxes de vent, que poden arribar als 40 km per hora”, i ha subratllat que “tot el treball que s’avance ara serà important per a intentar contindre este incendi”.
Pérez Llorca ha detallat que finalment va haver-hi 41 persones allotjades ahir en el seminari de Soneja, i ha assegurat que “de moment no es podrà tornar al municipi”. En este sentit, ha sol·licitat esperar a “l’evolució de l’incendi en les pròximes hores i a les previsions meteorològiques”.
Efectius treballant contra el foc de Soneja
Prop de 300 efectius treballen en les labors d’extinció de l’incendi forestal, en un ampli dispositiu integrat per bombers forestals de la Generalitat, efectius dels consorcis provincials de Castelló i València, bombers municipals de Castelló, la Unitat Militar d’Emergències (UME), la Policia de la Generalitat, agents mediambientals, personal sanitari, Guàrdia Civil, Protecció Civil i altres servicis d’emergència. L’operatiu compta, a més, amb prop d’un centenar de vehicles desplegats sobre el terreny.
En este sentit, el president ha destacat la coordinació entre totes les administracions implicades en l’operatiu i ha traslladat el seu agraïment als més de 240 efectius que han treballat durant tota la nit per a contindre l’avanç de l’incendi.
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