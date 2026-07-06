El robot Hugo supera les 500 cirurgies en l’Hospital de la Ribera
Urologia concentra més de la mitat de les intervencions amb el robot d’última generació, seguida per Coloproctologia, Cirurgia Esofagogàstrica i Ginecologia
L’Hospital Universitari de la Ribera ha superat les 500 intervencions quirúrgiques realitzades mitjançant el robot d’última generació Hugo RAS, una fita que consolida el programa de cirurgia robòtica del centre i la seua aposta per la innovació tecnològica al servici dels pacients, destaquen fonts de la Conselleria de Sanitat.
Des de la incorporació d’esta tecnologia, en la qual la Conselleria va invertir 2,3 milions d’euros, l’Hospital de la Ribera ha estés progressivament el seu ús a diferents especialitats quirúrgiques, la qual cosa ha permés dur a terme intervencions més precises i amb menys complicacions quirúrgiques.
Fins a la data s’han realitzat 510 intervencions assistides pel robot Hugo. Per especialitats, urologia lidera l’activitat, amb 287 procediments; seguida de coloproctologia, amb 83 intervencions; cirurgia esofagogàstrica, amb 70, i ginecologia, també amb 70.
El director mèdic de l’Hospital de la Ribera, José Mínguez, ha destacat que “registrar 500 cirurgies robòtiques demostra la consolidació d’un projecte que permet oferir procediments més precisos amb una visió 3D d’alta definició, menys invasius i amb una recuperació més ràpida per als pacients”.
L’activitat del programa es va iniciar en urologia, especialitat en què el robot s’utilitza principalment en cirurgia de pròstata i renyó, tant en casos complexos com en intervencions de menys complexitat. Posteriorment es va incorporar la cirurgia general i digestiva, amb intervencions com ara cirurgia de vesícula biliar i operacions de còlon per diferents patologies.
En l’àmbit de la ginecologia, el robot s’empra en extirpacions d’úter o d’ovari i en intervencions més complexes de caràcter oncològic.
Més recentment, l’Hospital ha incorporat també la cirurgia esofagogàstrica i bariàtrica al programa de cirurgia robòtica, la qual cosa amplia les possibilitats de tractament per a pacients amb patologies de l’aparell digestiu superior i obesitat.
Una visió tridimensional d’alta definició
El sistema Hugo RAS incorpora quatre braços robòtics autònoms i una visió tridimensional d’alta definició que permet una major precisió durant la cirurgia. Entre els seus principals avantatges destaquen una menor agressió quirúrgica, menys dolor postoperatori, una reducció de les complicacions i una recuperació més ràpida dels pacients.
El doctor Mínguez ha subratllat que “l’èxit del programa no depén únicament de la tecnologia, sinó també de la implicació i formació contínua dels equips multidisciplinaris que participen en cada intervenció”. En este sentit, ha afegit que “cirurgians, anestesistes, infermeria i la resta de professionals han fet un important esforç d’adaptació i capacitació que ha permés aconseguir estos excel·lents resultats”.
La consolidació del programa de cirurgia robòtica permet a l’Hospital Universitari de la Ribera continuar incorporant procediments d’alta complexitat i ampliar les opcions terapèutiques disponibles per als pacients del departament de salut, destaquen des de la direcció.
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