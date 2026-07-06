El València CF arranca els entrenaments a Paterna amb grans necessitats en una posició
El baló comença a rodar hui després de tres dies de proves mèdiques i tests d’esforç
Corberán no disposa de cap lateral dret disponible a l’espera de tancar el fitxatge de Thomas Meunier
Andrés García
El València CF 26/27 comença a rodar hui, 6 de juliol, a Paterna amb el primer entrenament de camp de la pretemporada. Carlos Corberán i el baló entren en escena després de tres dies de proves mèdiques i tests d’esforç entre la ciutat esportiva i l’Hospital IMED. Ha arribat l’hora de començar a preparar el debut oficial en la Lliga del pròxim 16 d’agost contra el Reial Betis a Mestalla. L’objectiu és arribar a eixa primera jornada del campionat lliguer en les millors condicions possibles.
L’equip arranca hui el seu primer entrenament de camp de la pretemporada amb una única cara nova en la plantilla: Justin de Haas. En els pròxims dies està previst que s’incorporen la resta de reforços de l’estiu (Guido Rodríguez, Aliou Dieng i Ryunosuke Sato), així com els internacions Javi Guerra i Stole Dimitrievski. El migcampista malià gaudix d’uns dies extra de vacacions i ultima el visat per a viatjar a València. Per la seua banda, el japonés aterrarà en la ciutat a principis d’esta setmana.
Igual que Javi Guerra, que va poder debutar amb la selecció espanyola contra l’Iraq a Riazor, i Stole Dimitrievski, que va jugar amistosos de preparació amb Macedònia del Nord, Dieng ha disposat de dies extra de descans, ja que va acabar més tard la temporada oficial amb l’equip nacional.
La plantilla actual
En el moment que s’incorporen els internacionals i els fitxatges, Corberán tindrà a les seues ordes els porters Dimitrievski i Rivero (es vol trobar-li una eixida per a alliberar una fitxa davant de l’embossament en l’operació eixida), els defenses Tárrega, De Haas, Gayà i Jesús Vázquez, els migcampistes Guido, Dieng, Pepelu, Javi Guerra, Ugrinic i Almeida, els extrems Sato, Rioja i Danjuma, els davanters Hugo Duro i Umar Sadiq, així com els dos futbolistes que no entren en els plans de Corberán: Raba i Santamaría. Els lesionats Diakhaby, Copete, Foulquier i Diego López treballaran al marge.
Els jugadors del planter
També formaran part del primer entrenament els deu jugadors del planter en dinàmica de primer equip que han passat revisió mèdica: els porters Raúl Jiménez i Vicent Abril, els defensors Miguel Monferrer, Rubo Iranzo i Rodrigo Gamón, els migcampistes Aaron Mayol i Lucas Núñez, el mitjapunta Víctor Jr. (la seua cessió al Reial Valladolid és imminent), l’extrem David Otorbi i el davanter centre Mario Domínguez. La llista no està tancada i, en funció de les necessitats, Corberán podria recórrer a més jugadors del planter.
A falta de reforços
El València començarà a rodar coix en una posició: el lateral dret. Reforçar el carril del ‘2’ s’ha convertit en la prioritat del mercat després de tancar la continuïtat de Guido. El club treballa per a tancar el fitxatge de Thomas Meunier. Mentrestant, Corberán ha hagut de recórrer a jugadors de banda dreta com Gamón i Monferrer, així com al també polivalent Rubo. El club treballa per a firmar almenys un extrem i pentina el mercat dels centrals, els segons davanters i els porters (encara falta firmar un segon porter que acompanye Dimitrievski). Queda molta faena en el camp i en els despatxos.
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