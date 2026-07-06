Immobiliari
La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
L’enfonsament de la demanda s’accelera per la forta pujada de preus
La compravenda de vivendes registrades va accentuar la seua caiguda en maig fins al 12,5 % interanual a la Comunitat Valenciana. És el quint mes consecutiu a la baixa malgrat la demanda insatisfeta, segons dades del Col·legi de Registradors. L’enfonsament de la demanda s’accelera mes a mes per la impossibilitat dels compradors de fer front a les exigències dels venedors. El nombre de contactes ha baixat un 25 % en el primer trimestre de l’any, la qual cosa avança que l’enfonsament d’operacions s’aguditzarà.
Els registradors han constatat que en maig es van inscriure a la C. Valenciana 8.588 compres, enfront de les 9.812 en el mateix període de l’any passat. La xifra representa un enfonsament del 12,5 %. La constitució d’hipoteques sobre vivendes també va caure un 9,9 %.
A escala nacional, les vendes cauen a tota Espanya, llevat d’Andalusia. En maig es van registrar 56.468 transaccions, mentres que les hipoteques per a l’adquisició d’una casa van descendir un 0,5 % fins a les 41.988, segons l’avanç de resultats del Col·legi de Registradors.
Amb dades projectades sobre el 95,4 % dels registres analitzats, les transaccions de vivenda van caure en totes les comunitats i ciutats autònomes, llevat d’Andalusia, a on van augmentar un 4,3 %.
Els descensos més acusats de les compravendes, de doble dígit, es van donar a Melilla (-31 %), Cantàbria (-26,2 %), Balears (-21,4 %), Múrcia (-19,8 %) o La Rioja (-14,5 %).
Entre els grans mercats, les transaccions es van reduir un 10,9 % a la Comunitat de Madrid i un 5,8 % a Catalunya.
Quant al nivell d’operacions, Andalusia, València, Catalunya i Madrid van ocupar els primers llocs, amb Andalusia per damunt de les 11.500 operacions.
Tot això en un context marcat per la falta de vivenda disponible en el mercat, incapaç d’atendre la demanda actual i que pressiona els preus a l’alça; i les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà i la seua possible influència en la inflació i en l’euríbor.
Hipoteques
En el cas de les hipoteques sobre vivenda, en maig se’n van comptabilitzar 41.988, un 0,5 % menys que un any abans.
Les caigudes més notables es van donar a Melilla (-27 %), Cantàbria i Balears (-20,8 % en tots dos casos), Múrcia (-13,9 %) i Aragó (-12,1 %).
Pel que fa al nombre absolut d’hipoteques, Andalusia, Catalunya, Madrid i València van superar les 7.000 hipoteques sobre tot tipus d’immobles. La comunitat amb més hipoteques va ser Andalusia, amb més de 9.600 en total, de les quals prop de 7.900 eren sobre vivenda.
L’evolució del nombre d’hipoteques constituïdes mostra una desacceleració més tardana i menys acusada que la que pot observar-se en les compravendes, apunten els registradors.
En este sentit, assenyalen que esta evolució ha sigut molt parella en el total d’hipoteques i en les de vivenda, si bé, precisament, en este mes de maig les hipoteques de vivenda han patit el seu primer descens en 23 mesos.
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