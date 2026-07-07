Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos paseo ValenciaOla de calorAviso rojo ola de calorFinca RojaFestival techno SaguntMunicipios en alerta ola de calorTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Confiança màxima del València CF en Corberán: els motius de la renovació

Kiat Lim va traslladar personalment a l’entrenador que era el seu “home” durant la seua visita de març

Des de llavors no ha perdut crèdit: Kiat i Gourlay mantenen que és el tècnic ideal per al projecte

Carlos Corberán estén el seu contracte fins al 2028

Carlos Corberán estén el seu contracte fins al 2028

L-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrés García

València

El València CF deposita una vegada més la seua confiança plena en Carlos Corberán. L’entitat de Mestalla va anunciar este dilluns la renovació del tècnic per una temporada més, fins al pròxim 30 de juny de 2028. La convicció del club en la figura de l’entrenador continua sent màxima. El president Kiat Lim i el CEO de Futbol Ron Gourlay estan convençuts que el de Cheste és el tècnic ideal per a liderar des de la banqueta el nou projecte de la temporada 26/27. El club confia en les seues xifres de la segona volta per a fer un salt competitiu i lluitar, segons paraules del club, per a “retornar el València CF al lloc que li correspon i competir per objectius més ambiciosos”.

El València ha fet oficial hui la renovació de Corberán, però la confiança en l’entrenador ve de lluny. Kiat Lim ja li va traslladar personalment a l’entrenador, durant la seua visita a València de finals de març, que era el seu “home”. La reacció de l’equip durant la segona volta, convertit en el tercer millor de la Lliga, només per darrere del Barcelona i el Reial Madrid, va reforçar els plans del president.

Kiat i Gourlay donen molt de valor a la reacció de l’equip en la segona part de la temporada i continuen considerant, mesos després, que el tècnic valencià és la persona idònia per a conduir la nau, tal com expressa el comunicat. “El club ha prorrogat el contracte de l’entrenador per un any més, una decisió que busca consolidar els fonaments del projecte esportiu amb la convicció que Carlos Corberán és la persona idònia per a liderar el creixement de l’equip en les pròximes temporades”.

Corberán no ha perdut crèdit als ulls del club durant l’últim any. La prova és que el club sempre ha reforçat el tècnic i ha cregut en la seua continuïtat fins i tot en els moments més crítics de la temporada, quan l’equip estava en risc de descens. Gourlay ja va eixir en defensa de l’entrenador a principis de febrer amb motiu de la seua roda de premsa per a analitzar el mercat d’hivern. L’escocés va repetir fins a l’avorriment que buscaven “estabilitat” i que “Corberán és el nostre entrenador”. La propietat i la direcció esportiva continuen confiant en la figura de l’entrenador, com demostra una vegada més esta renovació oficial des del primer dia de la pretemporada. Corberán continua al comandament. Almenys fins a 2028 si els resultats no diuen el contrari.

Noticias relacionadas

De Guido a Meunier

El tècnic, que té el suport des de fa mesos d’una estructura tècnica, continua tenint pes en les decisions de mercat, com demostra el fitxatge ja tancat de Guido Rodríguez i el de Thomas Meunier, a punt. El club ha pressionat el lateral dret durant els últims dies a la recerca d’un “sí” i és optimista de cara a tancar l’operació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents