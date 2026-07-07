Cultura
El Festival de Cine de Paterna acull la preestrena de la comèdia estiuenca ‘Haciendo amigos’
El director de la cinta, David Marqués, serà l’encarregat de la presentació, que tindrà lloc este 7 de juliol en els cines Kinépolis de la localitat
El Festival de Cine de Paterna acull, este dimarts 7 de juliol, la preestrena de la comèdia Haciendo amigos, la nova pel·lícula produïda per Santiago Segura i dirigida pel valencià David Marqués. L’esdeveniment comptarà amb la presència del realitzador mateix, responsable nominat al Goya pel guió de Campeones.
Haciendo amigos proposa una història en la qual els prejuís salten per l’aire i els personatges es veuen obligats a descobrir els altres des d’una mirada nova. Antonio (Antonio Resines) i Félix (Quim Gutiérrez) són una parella d’atracadors que, en una accidentada fugida, es creuen amb Eva (Megan Montaner), monitora d’un grup de teatre format per persones amb discapacitat. Eva confon Félix amb Ángel, un nou membre del grup a qui no coneix i que estan esperant. Aprofitant la confusió, els atracadors aconseguixen escapolir-se, sense saber que els espera un retir creatiu d’una setmana amb este entranyable grup.
Estrena, el 10 de juliol
Haciendo amigos arribarà exclusivament als cines espanyols el 10 de juliol.
Mitjançant les preestrenes del Festival Antonio Ferrandis, l’Ajuntament de Paterna i Kinépolis fa quasi una dècada que consoliden la connexió entre València i els principals noms que integren el cine espanyol.
Al llarg de les seues més de 100 preestrenes, el cicle ha comptat amb la presència de grans figures de la nostra indústria i ha rebut més de 30.000 espectadors.
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