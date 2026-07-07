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Grupo BdB creix en vendes un 20 % i arriba als 730 milions en 2025

La firma valenciana suma 25 associats nous en el primer semestre i eleva la seua xarxa a 380 empreses

BdB és una central de compres

BdB és una central de compres / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Grupo BdB, amb seu a Nàquera, ha reforçat, durant el primer semestre de 2026, la seua xarxa d’empreses amb la incorporació de 25 associats nous des que va començar l’any, deu d’ells durant el segon trimestre, i ha arribat a les 380 empreses associades, de les quals 16 pertanyen a Portugal.

Les noves incorporacions del grup, que va tancar el 2025 amb una facturació agrupada de 730 milions d’euros, un 20 % més que en l’exercici anterior, es distribuïxen per 20 províncies d’onze comunitats autònomes, a més dels districtes portuguesos de Leiria i Vila Real, segons ha informat hui en un comunicat.

BdB és una central de compres i servicis amb marca de canal amb magatzems de construcció repartits al llarg de tota Espanya en pràcticament totes les províncies i a Portugal. Les botigues BdB són empreses professionals de distribució de materials de construcció, ferreteria, ceràmica i bany.

Creixement

Després d’un exercici 2025 marcat per l’expansió de la xarxa i el creixement de la facturació, Grupo BdB continua desenrotllant iniciatives noves per a “millorar la competitivitat” dels seus associats. Entre les principals fites destaca la consolidació de la seua presència en mercats estratègics com Portugal i Canàries, juntament amb la posada en marxa de BdB Activa, un servici dissenyat per a optimitzar el rendiment dels punts de venda, incrementar la seua rendibilitat i millorar l’experiència comercial.

Així mateix, la companyia manté la seua aposta per la digitalització mitjançant la incorporació de ferramentes d’anàlisi de dades, optimització de l’assortiment i suport a la venda, per a facilitar una gestió més eficient dels negocis associats.

Perspectives

Grupo BdB manté una “visió optimista” i preveu continuar creixent de manera sostinguda durant la resta de l’exercici. Entre els seus principals objectius destaca superar els 500 punts de venda, ampliar la cartera de proveïdors homologats i continuar millorant les condicions comercials dels seus associats mitjançant noves promocions, avantatges competitius i servicis d’alt valor afegit.

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Així mateix, la companyia continuarà invertint en el desenrotllament de la seua capacitat logística, la digitalització i l’enfortiment de la seua proposta de servicis “per a consolidar el seu lideratge com a referent en la distribució de materials de construcció a Espanya i Portugal”.

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