Municipis valencians en el punt de mira de l’onada de calor: poden arribar a 44 graus este dimarts amb avís roig
El litoral sud de la província de València activa un avís roig a partir de les 12 hores decretat per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet)
El litoral sud de la província de València estarà en nivell d’avís roig —risc extrem— per calor este dimarts. Així ho ha decretat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els pronòstics de la qual preveuen la possibilitat que les màximes es disparen fins als 44 graus. Este segon dia de l’onada de calor, la duració de la qual s’estendrà fins dijous, és, en principi, el més intens de l’episodi tòrrid. S’espera que les temperatures màximes vagen en ascens i siguen “significativament elevades en general”. En el litoral, concretament, a València ciutat es podrien registrar 37 graus.
En la resta del territori autonòmic, hi ha previstos també avisos, però de menys intensitat. Seran de color taronja —risc important— en la resta de la província de València, en el litoral d’Alacant i en l’interior sud de Castelló, en la zona a on es va declarar diumenge l’incendi forestal de Soneja. I de color groc en la resta de la província de Castelló i en l’interior d’Alacant. Malgrat tot, l’Aemet afirma que les màximes presentaran “valors significativament elevats en àmplies zones de València, extrem nord d’Alacant i interior sud de Castelló”.
Malgrat tot este context, és el prelitoral del sud de la província de València a on més se sentirà la calor. Allí, segons les previsions de l’Aemet, es dispararà la “probabilitat” d’arribar als 44 graus. Ocorrerà en dos comarques en concret: a la Ribera, per exemple en els municipis de Carcaixent, Alzira, l’Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic; i a la Costera, com en el cas de Xàtiva. No obstant això, la calor generalitzada fa que la Conselleria de Sanitat incloga fins a 265 municipis en el llistat de zones amb risc alt de patir l’impacte de les altes temperatures.
Els pronòstics inclouen la possibilitat de “tempestes seques o de poca precipitació en l’interior”, una circumstància que pot ser fins i tot més adversa en zones forestals i fa disparar a nivell extrem el risc davant d’incendis forestals. El que es va declarar diumenge a Soneja continua preocupant al no estar controlat. Davant d’esta situació, la Generalitat Valenciana ha restringit l’accés sobre vehicle o a peu als 17 parcs naturals de la Comunitat Valenciana i prohibix, entre altres activitats, encendre foc en estos espais.
Risc salut
Davant d’este episodi de l’onada de calor, Protecció Civil demana seguir una sèrie de recomanacions. Entre estes, es demana limitar l’exposició al sol, mantindre’s en llocs ben ventilats, ingerir menjades lleugeres i beure sovint, vestir-se amb colors clars i cobrir la major superfície de pell possible i el cap, evitar els exercicis físics prolongats en les hores centrals del dia i estar pendent de les persones vulnerables, és a dir, les persones majors o malaltes i aquelles que viuen a soles o aïllades.
Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat recorda la seua campanya de conscienciació sota el lema “Que la calor no te la pegue” i recomana “beure abundant aigua o evitar l’exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores, així com fer esport en les hores de menys calor o mantindre la vivenda fresca i ventilada”. A més, davant d’un possible colp de calor, es demana telefonar al 112.
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