Oliva aconseguix una de les majors ajudes del Ministeri de Cultura després de reforçar la seua programació amb iniciatives com “Converses amb”
La regidora reconeix que la incorporació d’Àngels Gregori ha sigut “un revulsiu” per a la programació cultural d’Oliva
La regidora de Cultura d’Oliva, Teresa Tur, reconeix que la incorporació de l’olivera Àngels Gregori, el mes de febrer passat, com a assessora en el departament municipal “ha sigut un revulsiu per a la programació cultural, i s’està notant”. El fitxatge, a càrrec d’una àrea gestionada per Projecte Oliva, una formació independent, va sorprendre en el seu moment, però l’entesa està sent positiva i fructífera.
Una prova d’això és que l’Ajuntament d’Oliva ha sigut un dels beneficiaris de les subvencions per a la promoció de la lectura i les lletres que atorga el Ministeri de Cultura. Dins d’esta partida, Oliva ha obtingut una de les màximes dotacions, 20.000 euros. A esta convocatòria es va presentar la Poefesta, que este maig va celebrar la seua vint-i-unena edició, i que sempre ha organitzat Gregori abans d’entrar a l’Ajuntament, i el cicle “Converses amb”, que pretén oferir a la ciutadania un espai de reflexió crític, amb xarrades de diversos ponents i amb caràcter gratuït.
Teresa Tur es va mostrar satisfeta amb la concessió d’esta subvenció. “Mantindre aliances amb el Ministeri de Cultura és molt important per al nostre poble, i esta subvenció ens permetrà continuar treballant a favor de la cultura i les lletres a Oliva, amb la voluntat de donar als nostres veïns una programació cultural de prestigi de la mà de diferents experts en diversos àmbits de les humanitats”.
Al seu torn, valora que Àngels Gregori acceptara agafar el timó de la programació cultural a Oliva, cosa que està fent, assegura la regidora, “amb total llibertat i sense pretendre polititzar la cultura”. Gregori treballa a dedició parcial, perquè també té altres treballs, com, per exemple, en l’Instituto Cervantes.
Estos mesos de juliol i agost, la programació a Oliva es transforma en les activitats de l’estiu, en les quals primen les actuacions musicals a l’aire lliure, com el recital de Lyberic i de l’Orquestra Simfònica de l’AAMO, dissabte passat, que va ser tot un èxit de públic.
L’agenda tornarà el mes de setembre amb energies renovades i amb la inauguració de la nova Casa de la Cultura Salvador Cardona, en les instal·lacions reformades de l’antic Centre Olivense. A més, també hi ha un projecte per a portar la cultura als col·legis, segons avança la regidora.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
- La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
- RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana