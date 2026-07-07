El Palau de Congressos celebra 28 anys amb “identitat pròpia” i com a “peça clau” del turisme de reunions
El recinte valencià ha multiplicat per 4,6 el nombre de congressos internacionals des que es va inaugurar en 1998 i s’ha consolidat com a destinació MICE
El Palau de Congressos de València està de celebració. El recinte complix 28 anys amb “identitat pròpia” i consolidat com una “peça clau” del turisme de reunions en la ciutat, segons ha informat en un comunicat.
Des que es va inaugurar en 1998, el Palau de Congressos ha multiplicat per 4,6 el nombre de congressos internacionals que acull, fet que ha contribuït a posicionar València com una de les principals destinacions MICE a escala internacional, d’acord amb les últimes estadístiques de l’Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA).
Al llarg d’estos 28 anys, l’espai ha acollit 3.498 esdeveniments, ha rebut més de 2,6 milions de visitants i ha generat prop de 2,8 milions de pernoctacions en la ciutat.
Amb motiu d’este aniversari, el recinte ha llançat la campanya “28 anys de congressos a l’estil València”, una proposta que, segons ha explicat, reforça una identitat pròpia clau per a continuar posicionant la ciutat com a destinació internacional de congressos, convencions i grans trobades professionals.
La campanya gira entorn d’una idea central: “València manté una forma pròpia d’acollir grans trobades. Una ciutat oberta, mediterrània, amable i connectada amb les persones”. En este sentit, el Palau de Congressos ha assenyalat que eixe caràcter ha definit també la seua evolució durant estes quasi tres dècades, ja que ha entés els congressos “no només com una activitat professional o científica, sinó com a vivències vinculades al territori que les acull”.
La presidenta del Consell d’Administració del Palau de Congressos i regidora de Turisme, Innovació i Inversions de València, Paula Llobet, ha assegurat que la ciutat “ha sabut convertir el turisme de reunions en un motor estratègic” i ha subratllat que “el Palau de Congressos és una peça clau en este posicionament, no només per la seua capacitat d’atraure grans esdeveniments internacionals, sinó per l’impacte real que estos generen en la ciutat”.
Ciutat, coneixement i persones
En la mateixa línia, Llobet ha destacat que “el nostre valor diferencial residix en el com: una hospitalitat genuïna amb una manera d’acollir que posa les persones en el centre. Perquè a València els congressos no es viuen només en els auditoris, se senten en la ciutat. I eixe llegat emocional, eixa connexió que es crea amb la destinació, és el que realment convertix cada esdeveniment en una experiència única”.
Així mateix, el Palau de Congressos ha recordat que, des de la seua obertura, ha sigut punt de trobada per a associacions científiques, entitats professionals, empreses, institucions i organitzadors d’esdeveniments d’abast nacional i internacional.
Sota la idea d’una trajectòria marcada per la connexió entre ciutat, coneixement i persones, el recinte ha explicat que la campanya del seu 28 aniversari es desenrotllarà durant el mes de juliol a través dels seus canals propis per a compartir esta celebració amb la ciutadania, els clients i els agents del sector.
“Parlar de congressos ‘a l’estil València’ significa parlar de gastronomia, clima o cultura. També d’una manera d’entendre l’hospitalitat, el servici i la relació entre esdeveniment i ciutat. En definitiva, una manera pròpia d’afrontar el present i el futur del sector MICE: més pròxima, més conscient i més connectada amb l’entorn urbà i social”, ha afegit.
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