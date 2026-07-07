Onada de calor
El PSPV d’Utiel proposa ampliar l’horari i fer gratuïta la piscina municipal durant l’onada de calor
Fernando Arenas, portaveu socialista, defén que la piscina municipal ha de posar-se al servici de la ciutadania per a combatre les altes temperatures estiuenques
El Grup Municipal Socialista d’Utiel ha proposat a l’Ajuntament l’adopció d’una sèrie de mesures extraordinàries per a pal·liar els efectes de la intensa onada de calor prevista per als pròxims dies. Així ho ha traslladat el PSPV d’Utiel en un comunicat, en el qual planteja convertir la piscina municipal en un “refugi climàtic” per a la ciutadania.
Entre les iniciatives presentades figura l’ampliació de l’horari d’obertura de la instal·lació, que passaria a obrir de les 10:00 a les 22:00 hores, l’organització de banys nocturns i la gratuïtat de l’entrada mentres es mantinga l’episodi de calor extrema.
“Instal·lacions modernes i de gran qualitat”
Segons explica el comunicat, la piscina municipal disposa d’“unes instal·lacions modernes i de gran qualitat”, amb espais diferenciats per al bany i per a la natació, una zona infantil amb jocs aquàtics i tobogans, àmplies zones verdes i abundants espais d’ombra, la qual cosa, segons el parer dels socialistes, la convertix en un espai adequat per a fer front a les altes temperatures.
El portaveu del Grup Municipal Socialista, Fernando Arenas, afirma que “Utiel disposa d’unes instal·lacions municipals magnífiques i creiem que, precisament en moments com este, han de posar-se al servici de tota la ciutadania. La piscina pot convertir-se, estos dies, en un autèntic refugi climàtic per a moltes famílies, persones majors i xiquets i xiquetes que necessiten un lloc a on protegir-se de la calor”.
“Busca alleujar l’economia de moltes famílies”
Des del PSPV-PSOE d’Utiel sostenen que estes mesures beneficiarien especialment les famílies amb menors durant les vacacions escolars, les persones majors i als qui romanen en el municipi durant l’estiu. A més, asseguren que la proposta busca alleujar l’economia de moltes famílies i facilitar l’accés a un espai a on refrescar-se durant els dies de temperatures més elevades.
Arenas conclou assenyalant que “la nostra proposta és senzilla, viable i està pensada per a cuidar de les persones. Confiem que l’equip de govern actue amb responsabilitat i faça seues estes mesures, perquè, quan parlem de protegir els nostres veïns i veïnes, no hauria d’haver-hi colors polítics”.
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