Tasques de rescat
Pugen a 35 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela
L’equip START de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID) ja ha desplegat el seu hospital de campanya
Redacció
El nombre d’espanyols que han mort en els dos terratrémols a Veneçuela de la setmana passada ha augmentat fins a 35, amb 142 desapareguts i 11 localitzats sota les runes, els quals centren els treballs dels rescatadors, segons les dades que va aportar este dissabte el Ministeri d’Afers Exteriors.
A més, fins al moment, la sala de crisi del Ministeri ha atés 1.052 telefonades relacionades amb esta catàstrofe, que se sumen a les 1.604 que ha atés el consolat. Exteriors ha insistit que totes les línies d’emergència consular estan obertes i ha demanat als espanyols que es troben a Veneçuela que les utilitzen.
En la xarxa social X, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i per al Desenrotllament informa del desplegament de l’equip START i afig que l’objectiu és “rebre pacients en menys de 36 hores”. Es tracta de l’equip START (Equip Tècnic d’Ajuda i Resposta en Emergències, grup mèdic preparat per a desplegar-se en menys de 72 hores per a auxiliar en catàstrofes i crisis humanitàries), un hospital de campanya que es dedicarà a donar suport a l’atenció primària d’emergència, la psicològica i procediments quirúrgics o parts.
D’altra banda, empreses, entitats i institucions s’han bolcat des d’Espanya per a ajudar els damnificats pels terratrémols i, fins al moment, s’han recaptat més de 10 milions d’euros, s’han noliejat diversos avions amb ajuda humanitària i es continua amb l’arreplega de material de primera necessitat.
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