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Regularització: més de 1.300 persones aspiren a viure amb plens drets a Sagunt

El consistori ha expedit nombrosa documentació després de reforçar diversos departaments i organitzar sessions informatives

Oficines del SAIC

Oficines del SAIC / Ajuntament de Sagunt

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

Un total de 1.349 persones aspira a viure a Sagunt amb plens drets després d’acollir-se al procés de regularització extraordinària de persones migrants, aprovat pel Govern mitjançant el Reial decret 316/2026, el termini de sol·licitud del qual va finalitzar el passat 30 de juny.

“Paper clau”

Tot i que el procediment de regularització correspon al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els ajuntaments “han exercit un paper clau en el procés, ja que són els responsables d’expedir una part important de la documentació municipal que es requerix als sol·licitants”, asseguren des del consistori. Principalment, han hagut d’atorgar el certificat d’empadronament que demostre la seua residència en la ciutat prèvia a l’inici del procés de regularització i, en determinats supòsits, l’informe de vulnerabilitat emés per Servicis Socials.

A més, a causa de la important càrrega de treball, l’Ajuntament va reforçar els equips de Servicis Socials i del Servici d’Atenció i Informació Ciutadana (SAIC), i va preparar diverses sessions informatives a Sagunt i al Port de Sagunt, que van reunir més de 450 persones i van permetre orientar les famílies interessades amb l’objectiu de millorar l’eficiència durant tot el procés. Després de finalitzar la fase de sol·licituds, el procés de regulació seguix el seu curs en el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb un termini de tres mesos per a resoldre-les.

Oficinas de la SAIC.

Oficines del SAIC / Ajuntament de Sagunt

Treball extraordinari

La regidora de Servicis Socials, Nuria Carbó, ha volgut reconéixer l’esforç del personal municipal implicat: “Darrere de cada un d’estos expedients hi ha una persona que ja formava part del nostre municipi, a vegades des de fa molts anys, i que ara podrà viure amb plens drets. Els nostres equips han fet un treball extraordinari, assumint un volum de tràmits per damunt de l’habitual sense deixar d’atendre a ningú. És un orgull per a esta ciutat”.

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Per a finalitzar, la regidora responsable del SAIC, María José Carrera, ha destacat la labor dels servicis d’atenció ciutadana, que durant el període de sol·licituds han registrat un augment del 10 % sobre les consultes habituals: “El SAIC ha sigut la primera porta a la qual han tocat centenars de famílies amb molts dubtes i incertesa per resoldre la seua situació. El personal ha respost amb professionalitat i amb calidesa, que és el que definix el servici públic que volem. Per això mereixen tot el nostre reconeixement”.

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