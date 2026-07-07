València es protegix de la calor: canons d’aigua, refugis i suspensió d’activitats
L’Ajuntament posa en marxa els canons del Saler per a humitejar la massa boscosa
Es mantenen actius i operatius els refugis climàtics i els CAES
Educació i Esports suspenen les activitats a l’aire lliure i es modifica l’agenda de la Fira de Juliol
L’Ajuntament de València ha activat tots els recursos i servicis municipals davant de l’onada de calor que afecta la ciutat i per a protegir la ciutadania, uns recursos que es mantindran actius mentres la situació ho requerisca.
Activació dels canons del Saler
Així, el consistori ha posat en marxa, este matí, els onze canons d’aigua fixos del Saler per a refrescar la zona verda, protegir la població que hi residix i humitejar la vegetació. Els canons fan entre 12 i 16 metres, llancen aigua a 42 metres de distància, estan connectats a un depòsit i són autònoms des del punt de vista energètic. El sistema permet un volum d’aigua mobilitzable de 10.000 litres per minut, quasi el doble de la descàrrega d’un avió amfibi convencional, amb capacitat per a 6.000 litres. El sistema es complementa amb 15 canons SIDEINFO portàtils.
Esta mesura es complementa amb la prohibició de circular per les pistes i pels camins de la massa forestal de la Devesa del Saler, a conseqüència de l’establiment del nivell de preemergència 3 del Pla especial davant del risc d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF) en tot el territori de la Comunitat, des del dilluns 6 de juliol de 2026 fins al dijous 9 de juliol de 2026, els dos inclosos. La restricció total de la circulació per este paratge natural del sud de la ciutat s’estén a qualsevol tipus de vehicle, bicicleta o persona a peu.
Activitats a l’aire lliure
La Regidoria d’Educació ha enviat un correu a tots els centres escolars que tenen autoritzades escoles d’estiu perquè traslladen a l’interior totes les activitats a l’aire lliure i eviten que l’alumnat isca al pati. Igualment, Esports ha suspés també totes les activitats a l’aire lliure que s’havien previst.
La suspensió de les activitats a l’aire lliure afecta també la programació de la Fira de Juliol. L’activitat infantil de tallers prevista per a hui en la plaça de l’Ermita d’Orriols es posposa al 22 de juliol a les 19:30 hores. També el monòleg de Miki Dkai passa de les 21 a les 22 hores per a evitar les hores de llum.
Igualment, també està tancat el Casal d’Esplai del Saler.
Refugis climàtics i fonts
La ciutat disposa també d’una àmplia xarxa de 39 refugis climàtics distribuïts pels diferents barris i pedanies de València, integrada per equipaments municipals i espais públics preparats que oferixen confort tèrmic i protecció davant de la calor extrema, especialment a les persones més vulnerables. Amb l’ampliació de 2026, la xarxa reforça la cobertura territorial fins a garantir la presència de, com a mínim, un refugi climàtic en cada districte, acosta estos espais de protecció a més barris i en facilita l’accés.
Entre els refugis habilitats es troben els equipaments gestionats per València Sostenible (les oficines de l’energia i l’Observatori del Canvi Climàtic), el Palau de Congressos, centres municipals d’activitats per a persones majors, museus municipals i el Museu de les Ciències, centres culturals o biblioteques, entre altres espais.
Tota la informació sobre la xarxa de refugis climàtics municipals, la ubicació, els horaris i consells pràctics per a combatre la calor es pot trobar en la web de València Sostenible, a on la ciutadania pot consultar el mapa complet d’espais habilitats.
Per a aquelles persones que van pel carrer, València disposa de 77 fonts urbanes PUSDAR (punts de subministrament d’aigua declorada per a l’ompliment de botelles d’ús personal), un servici gratuït de l’Ajuntament de València que oferix aigua potable filtrada i refrigerada a tota la ciutadania.
Les fonts PUSDAR consten d’una estructura d’acer inoxidable amb tancament de seguretat antivandàlic que permet omplir les botelles d’aigua de manera automàtica. L’interior de l’estructura consta d’un refrigerador amb una capacitat de 120 litres que permet refredar l’aigua i que s’adapta al clima de la ciutat. L’aigua se sotmet a una filtració doble i a una desinfecció per mitjà de llum ultraviolada. Igualment, els punts de subministrament inclouen un equip de generació d’ozó per a desinfectar de manera automàtica el filtre del subministrament.
També estan desplegats els tendals que cobrixen la plaça de la Reina, un sistema de protecció de 500 m² que proporcionarà ombra permanent a l’esplanada fins a finals d’octubre. El sistema de cobertes de la plaça de la Reina consta de 39 columnes i 19 tendals fixats a diferents altures d’entre 5 i 6 metres per a no interrompre la visió completa de la façana de la catedral de València.
Igualment, també està en marxa en la mateixa plaça el sistema nebulitzador que, dotat d’un total de 288 filtres, convertix aigua potable a alta pressió en una fina boira que oferix un oasi refrescant enmig de la ciutat. El funcionament absorbix part de la calor ambient, suavitza la temperatura dels voltants i genera un efecte refrescant.
Piscines municipals
Les piscines municipals organitzen també diferents activitats aquàtiques com ara matronatació, natació preescolar, aiguagim, natació escolar i natació per a adults, amb un total de 2.406 places, repartides entre Parc de l’Oest, Benimaclet, Benicalap, Castellar-l’Oliveral i el Palmar. A més, totes les piscines disposen de bany lliure en diferents horaris en funció del dia de la setmana i el mes de la temporada estival. A més, el Complex Piscina Parc de l’Oest amplia l’oferta d’oci amb obertures nocturnes tots els divendres entre el 26 de juny i el 29 d’agost, de 21 a 1 hores, amb una programació especial de festes temàtiques, animació, música en directe, activitats aquàtiques i infantils que convertixen les nits d’estiu en una alternativa refrescant i familiar per a gaudir de la ciutat.
CAES
El Centre d’Atenció a les Emergències Socials, CAES, de València, en el carrer de Santa Cruz de Tenerife, oferix també atenció i assistència social davant de l’onada de calor. L’ampliació del contracte existent entre l’Ajuntament de València i Creu Roja, que es va aprovar en la junta de Govern del 16 de maig de 2025, amplia el servici d’este centre a tot l’any, inclosos els mesos d’estiu. El CAES del carrer de Santa Cruz de Tenerife disposa de 25 places d’assistència disponibles.
A més, València disposa d’un CAES a Benimaclet, que també està obert tots els dies de l’any.
València + Segura
Igualment, el programa València + Segura, que pretén reforçar la resiliència de la ciutat davant de les emergències, també aborda les onades de calor i la prevenció d’incendis i posa a la disposició de la ciutadania una sèrie d’accions i consells que cal seguir davant de les altes temperatures o els incendis forestals. Es poden consultar en la pàgina web municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Els motius de Pedro Martínez per a anar-se’n al Madrid: així s’ha forjat el seu adeu
- Així avança a Sagunt la multimilionària instal·lació de contenidors intel·ligents
- RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana
- Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles