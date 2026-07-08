Guerra comercial
Brussel·les diu que protegirà els seus interessos després de les amenaces de Trump a Espanya
La Comissió Europea no ha volgut entrar en els detalls sobre les conseqüències en cas que els Estats Units talle el flux comercial amb Espanya
La Comissió Europea “sempre garantirà que els interessos de la Unió Europea i de tots els nostres estats membres estan plenament protegits”, ha assegurat un portaveu de l’executiu comunitari, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, haja dit que tallarà “tot el comerç” amb Espanya.
Trump ha tornat a amenaçar Espanya. A la seua arribada a la cimera de l’OTAN a Ankara, el president ha qualificat Espanya de “soci terrible” i ha instat el seu secretari del Tresor, Scott Besset, a tallar tota relació comercial amb el país. Preguntat per esta qüestió, el portaveu de Comerç de la Comissió, Olof Gill, ha assegurat que Brussel·les defendrà els interessos de tots els països del bloc.
“Continuarem advocant per un comerç transatlàntic estable, predictible i mútuament beneficiós”, ha dit Gill, que ha recordat que els Estats Units i la UE tenen un acord comercial en vigor, que cobrix tots els països. “Esperem que els Estats Units complisquen els seus compromisos”, ha subratllat el portaveu, “com nosaltres hem complit els nostres”.
Velles amenaces
No és la primera vegada que Trump usa la política comercial contra Espanya. Després de les diferències entre el president dels Estats Units i el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la cimera de la Haia l’any passat, el republicà va amenaçar amb uns aranzels més alts, els quals que mai van arribar a materialitzar-se. El conflicte llavors estava relacionat amb la negativa de l’executiu espanyol a incrementar el seu gasto en defensa per damunt del 2 %.
Esta classe d’amenaces són, a més, habituals per part del republicà. Des de la seua tornada a la Casa Blanca, Trump utilitza la política comercial per a tractar de pressionar els seus socis en qüestions purament polítiques. Per exemple, el mes de gener passat va amenaçar d’imposar aranzels als productes d’un grup de països europeus que havien enviat personal militar per a reforçar la seguretat de Groenlàndia davant de les amenaces d’invasió dels Estats Units, que han tornat a repetir-se a Ankara.
No obstant això, la política comercial és una competència exclusiva de la Unió Europea. En la pràctica, això implica que la Comissió és la que negocia en nom dels països del bloc. Per això, també serà Brussel·les la que haja de fer front a qualsevol mesura de la Casa Blanca. El portaveu, això sí, ha evitat entrar en els detalls sobre quina seria la resposta. “Si arriba un moment en què considere necessari explicar-los-ho detalladament, ho faré. Este no és eixe moment”, ha dit Gill en resposta a les preguntes dels periodistes.
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