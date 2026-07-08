Fundació Naturgy premia Novaterra per un projecte que convertix la transició energètica en oportunitats d’ocupació
El jurat reconeix el projecte de la fundació valenciana per la seua contribució a la inserció sociolaboral en sectors vinculats a la transició energètica
Fundació Naturgy ha resolt la sèptima edició del seu Premi a la Millor Iniciativa Social en l’Àmbit Energètic, dotat amb 100.000 euros, en què ha reconegut el projecte “Oportunitats sostenibles”, de la valenciana Fundació Novaterra, com la millor proposta de l’any per la seua contribució a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat en sectors vinculats a la transició energètica.
El jurat ha destacat la capacitat d’esta iniciativa per a generar oportunitats reals d’ocupació verda a través d’itineraris personalitzats que combinen formació tècnica, intermediació laboral i sensibilització. El projecte ha beneficiat directament més de 300 persones en el seu últim any d’activitat i ha arribat indirectament a més d’11.000 persones a través de tallers i accions de divulgació, fet que contribuïx a millorar l’ocupabilitat i la qualitat de vida de col·lectius especialment vulnerables.
Accèssit
A més, el jurat ha atorgat l’accèssit, que té associat un premi de 50.000 euros, a l’Associació Socaire pel seu projecte “Llars que mereixen ser habitades”, centrat en la millora de les condicions de vida de llars en situació de pobresa energètica. Esta iniciativa combina auditories energètiques, intervencions tècniques en vivendes i formació en hàbits de consum responsable, amb estalvis mitjans del 22 % en les factures energètiques i una millora notable del confort tèrmic i de la salut de les famílies participants.
L’acte, celebrat a CaixaForum València, ha comptat amb la presència de Rafael Villaseca i M. Eugenia Coronado, president i directora general de la Fundació Naturgy, respectivament; i de Susana Camarero, vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat de la Generalitat Valenciana. Durant la seua intervenció, Susana Camarero ha ressaltat el valor de l’energia “quan es posa al servici dels qui més la necessiten, atés que reduïx desigualtats, millora la qualitat de vida de les famílies i contribuïx a una societat més justa”.
Compromís
Així mateix, ha agraït a la Fundació Naturgy el “compromís amb la nostra terra” a través del programa “Sumant energies per València”, que va posar en marxa des del primer moment per a contribuir a la recuperació dels municipis afectats per la dana mitjançant actuacions de caràcter social, educatiu, ambiental i d’ocupabilitat, que han beneficiat més de 40.000 persones. “Quan ens coordinem i sumem esforços, multipliquem resultats”, ha asseverat la vicepresidenta.
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