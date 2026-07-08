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L’esport i la solidaritat centren el compte arrere per a les festes de Quartell

El programa “Mou Quartell” revoluciona la localitat i inclourà este dissabte la longeva volta a peu

Activitat aquàtica de les festes

Activitat aquàtica de les festes / Redacció Levante EMV

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Albert Vidal

Quartell

La programació cultural, esportiva i social creix en la setmana prèvia a les festes de Quartell. El XXVII Trofeu de Frontó a Mà, sota la direcció i dinamització de Javier Ferri, congrega centenars d’aficionats a la pilota en una localitat que, any rere any, demostra el seu compromís amb este esport.

Esta vegada, el campionat compta amb una edició especial amb pilotaris infantils, fet que mostra la fortalesa de la pràctica de l’esport autòcton. Jugadors locals com Josep Cerezo, Vaqueret o d’altres de les Valls com Juanba o Edu Langa protagonitzen partides molt esperades.

“Un poble que viu les festes al cent per cent”

Una cita particular de la setmana prèvia a les festes de Quartell va tindre lloc este dimarts en la piscina municipal, a on tots els amants de l’esport d’aigua van poder gaudir de l’exhibició que va protagonitzar el Club de Natació Artística Morvedre.

“Mou-te contra el càncer” és el títol d’una caminada nocturna des de Quartell al Quadro, la zona recreativa local situada en la marjal. En este recorregut, que conclourà amb un sopar, s’espera la participació, este dijous, dia 9, d’un centenar de persones.

Participantes de las actividades.

Participants de les activitats / Redacció Levante EMV

El tradicional passacarrer dels fanalets s’ha programat per a este divendres a les 21 hores des del Molí Nou fins a la plaça de l’Església. “Un inici simbòlic que obri la vivència festera en els carrers d’un poble que viu la festa al cent per cent”, apunta el regidor Pepe Sebastián.

Compromís amb el poble

La volta a peu de Quartell arribarà el dissabte, dia 11, a la seua 44 edició. Tornarà, així, un dels esdeveniments de l’esport base més antics de la Comunitat Valenciana. De fet, l’atletisme és un dels factors claus a la Vall de Segó, fins al punt que la subcomarca estrena circuit de carreres populars. La participació en el 5k de les Valls permet als atletes aconseguir un reconeixement major, de manera que els cinc municipis avancen i consoliden el seu compromís esportiu.

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‘Mou Quartell’ deixa empremta una vegada més. En la seua versió estiuenca, unes 150 persones participen en classes de gimnàstica de manteniment, aiguagim o cursos diversos, fet que consolida la programació com un factor de vida saludable. La volta a peu i la caminada al Quadro comptaran amb la participació de molts veïns del nostre poble que volen deixar clar el seu compromís amb l’esport i la salut”, afirma Ferran Alabadí, edil d’Esports.

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