El Llevant UE se suma a l’interés per Dinko Horkaš
El club granota explora la incorporació del porter croat davant de la incertesa sobre el futur de Mathew Ryan
Pedro García
El Llevant UE s’ha sumat a la llista de clubs que han preguntat per la situació de Dinko Horkaš. Segons ha pogut saber este periòdic, el porter de la UD Las Palmas és un dels porters que agraden a la direcció esportiva granota, que continua analitzant diferents alternatives per a reforçar la seua porteria de cara a la pròxima temporada.
La busca d’un porter respon a la incertesa que envolta el futur de Mathew Ryan. L’internacional australià, que ve de disputar el Mundial amb la seua selecció, és agent lliure des del passat 30 de juny. Encara que les dos parts mantenen converses i la seua continuïtat continua sent una possibilitat, l’acord encara no s’ha tancat i diversos clubs europeus també han mostrat interés per comptar amb ell. Eixa situació ha obligat l’equip granota a mantindre’s actiu en el mercat per si finalment ha d’incorporar un nou porter.
L’internacional croat encaixa plenament en el perfil que busca el Llevant. Als seus 27 anys, Horkaš oferix experiència en la Lliga, un joc notable amb els peus, seguretat sota pals i un marge important de creixement, a més de representar una operació previsiblement més assequible des del punt de vista econòmic. En eixe escenari, el nom de Horkaš continua sobre la taula. El seu rendiment la temporada passada amb la UD Las Palmas no ha passat desapercebut i diversos clubs han seguit molt de prop la seua evolució.
De fet, el Celtic continua sent l’equip que més interés ha mostrat per fitxar-lo, tot i que no és l’únic. Tant el Hull City com l’Olympiacos també estan molt pendents de l’evolució del mercat, ja que consideren que el porter croat reunix condicions molt atractives per a reforçar les seues respectives porteries. En l’entitat groga són conscients que serà complicat aconseguir una venda pròxima als deu milions d’euros, per la qual cosa les xifres que es manegen per a una possible operació se situen entre els quatre i els sis milions, sempre en funció de l’evolució del mercat i de la competència que puga generar-se entre els pretendents.
Sense urgència per vendre
Las Palmas afronta el mercat amb tranquil·litat i sense urgència per vendre. Miguel Ángel Ramírez ha demostrat en operacions anteriors saber manejar els temps per a defendre els interessos del club i maximitzar el rendiment econòmic de cada traspàs. Amb diverses setmanes de mercat per davant, el Llevant manté la porta oberta a Horkaš sense deixar d’explorar altres opcions per a la seua porteria. En el si del club hi ha, a més, la convicció que no hi ha necessitat de precipitar una venda. Si finalment cap oferta satisfà la valoració que el club fa del porter, Las Palmas també consideraria un escenari plenament satisfactori la seua continuïtat. Horkaš està cridat a exercir un paper d’enorme importància en el nou projecte esportiu i compta amb la confiança plena del cos tècnic, que el considera una peça clau sobre la qual construir l’equip de la pròxima temporada.
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