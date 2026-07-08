El nou partit de l’alcalde d’Almussafes formalitza la seua adhesió a la Unió Municipalista
La bona sintonia del nou partit impulsat per l’alcalde d’Almussafes, Toni González, després de la seua expulsió del PSOE, amb la Unió Municipalista que lidera Ens Uneix no era cap secret. L’havia reconeguda públicament el mateix González, i els gestos dels dirigents de la formació que lidera Jorge Rodríguez i, en particular, de la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, que va fer costat a González en uns moments complicats —l’eixida forçosa del PSOE per unes denúncies d’assetjament i l’enfrontament posterior amb la direcció de Diana Morant—, així ho corroboraven. L’adhesió de Tot per Almussafes era, per tant, qüestió de temps i s’ha confirmat este dimecres.
La Unió Municipalista ha anunciat l’entrada del partit que lidera Toni González al costat de tots els exregidors socialistes i fa l’anunci amb honors al presentar Tot per Almussafes com “un dels principals referents del municipalisme valencià”, que li permet consolidar la seua presència en un municipi “estratègic” de la província. Cert és que la, fins fa uns mesos, potent agrupació del PSOE d’Almussafes ha sigut clau en la pugna pel diputat provincial de la Ribera Baixa en les últimes convocatòries electorals i que cada acte celebrat per González des del llançament de la seua nova marca ha sigut una demostració de força.
La Unió Municipalista exposa que l’acord respon a la “voluntat compartida” d’enfortir el municipalisme com “una manera de fer política basada en la proximitat, la gestió i la defensa dels interessos dels municipis, lluny de les dinàmiques dels grans partits i amb el focus en les necessitats reals dels veïns”.
“Consolidació del projecte”
El president d’Unió Municipalista, David García, ha destacat que la incorporació de Tot per Almussafes suposa “un pas molt important per a continuar consolidant el projecte municipalista a la Comunitat Valenciana”. En este sentit, ha assenyalat que “Toni González representa una manera d’entendre la política basada en la gestió, la proximitat i el compromís amb el seu municipi, valors que compartim plenament des d’Unió Municipalista”. García ha subratllat, a més, que “la incorporació d’alcaldes amb experiència de govern enfortix un projecte que continua creixent des del territori, sumant equips que coneixen de primera mà la realitat dels seus municipis i que treballen cada dia per a millorar la vida dels seus veïns”.
Per la seua banda, Toni González ha afirmat que la incorporació de Tot per Almussafes a Unió Municipalista permetrà “compartir experiències amb altres alcaldes i regidors independents, defendre amb més força els interessos dels municipis i continuar impulsant un model de gestió centrat en les persones”. Així mateix, ha destacat que el municipalisme “és la millor ferramenta per a afrontar els reptes dels ajuntaments, perquè els qui governen des de la proximitat coneixen millor que ningú les necessitats reals dels seus veïns”.
Unió Municipalista amplia, amb esta adhesió, la seua implantació territorial a la Comunitat Valenciana i reforça una xarxa d’alcaldes, regidors i formacions independents que ja agrupa centenars de projectes locals a tota Espanya, amb l’objectiu de continuar creixent de cara a les eleccions municipals de 2027.
Fundada en 2024, Unió Municipalista és una confederació que agrupa ja 300 partits locals independents de tota Espanya. Una formació que aspira a augmentar els seus representants en ajuntaments, diputacions i entitats supramunicipals en les eleccions municipals de 2027. Unió Municipalista presentarà per primera vegada candidatures a les eleccions autonòmiques i aspira a obtindre representació en parlaments regionals.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
- RTVE estrena un documental sobre el paral·lelisme en la gestió política de l’accident de metro i la dana
- La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig