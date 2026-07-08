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Sense dormir i suant com un carreter a Dénia: 36 graus a les 12 de la nit

En l’interior de la Marina Alta s’han donat contrastos tèrmics cridaners: a Benimaurell (la Vall de Laguar) no han baixat de 28 graus, mentres que a Castell de Castells han respirat amb 13,6°

La platja de Dénia i el sol que pica des de bon matí

La platja de Dénia i el sol que pica des de bon matí / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Dénia ha sigut esta nit un forn. Impossible dormir. Obrir les finestres perquè entrara la brisa no alleujava la calor. Ha sigut una nit de suar com un carreter i de no parar de fer voltes en el llit. Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado) ha difòs en les seues xarxes una dada sufocant. A les 12 de la nit, en la zona urbana de Joan Chabàs, la temperatura era de 36°. El dia va ser abrasador. La nit, asfixiant.

El sofocante dato difundido por Avamet: zona de Joan Chabàs de Dénia, a 36º

La sufocant dada difosa per Avamet: zona de Joan Chabàs de Dénia, a 36° / Avamet

Avamet també avisava que fins i tot en pobles de la muntanya de la Marina Alta seria difícil dormir. A Benimaurell, el poble més alt de la Vall de Laguar, a on es presumix que baixa la temperatura, a les 23:30 hores, el termòmetre marcava 33,2°. La temperatura no ha baixat allí en tota la nit dels 28 graus.

Però s’han donat contrastos tèrmics cridaners. Castell de Castells no queda molt lluny de Benimaurell. Però allí sí que han respirat i han pogut dormir com un tronc. Ha refrescat. La temperatura mínima d’esta passada nit ha sigut de 13,6°. Un oasi.

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