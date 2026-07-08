La Societat Musical d’Alzira torna 13 anys després a la màxima categoria del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València
Inés Hernández Lladró
Tretze anys després de l’última actuació en el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, la Societat Musical d’Alzira (SMA) torna al concurs per a participar en la secció d’honor sota la direcció de Teo Aparicio-Barberán, amb “forces renovades, un projecte artístic de primer nivell i una gran dosi d’il·lusió”, comenta la presidenta de l’entitat, Loreto Petit.
La banda oferirà un repertori “potent, equilibrat i ple de simbolisme” que obrirà la seua actuació amb el pasdoble Societat Musical d’Alzira, del compositor local Pepe Grau Benedito. A continuació, els músics de l’SMA s’enfrontaran a la peça obligada del certamen, que eguany es tracta de l’obra Resorgir, de Francisco Zacarés, que narra l’experiència que van viure els valencians en la tragèdia de la dana d’octubre de 2024. Finalitzaran la seua participació amb una obra de lliure elecció, en este cas la Simfonia número 5 del mestre rus Gennandi Chernov.
La participació de la Societat Musical d’Alzira enguany en el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València “ja és tot un èxit i un repte majúscul per a tota la societat”, apunta Loreto Petit. A més, destaca especialment l’esforç, la constància i el sacrifici de tots els músics durant els mesos d’assajos. També des de la Societat Musical volen mostrar un agraïment profund a tots els seus integrants, tant a aquells que s’han sumat per a participar en el concurs com a aquells que, per situacions diverses, no hi poden participar enguany.
L’SMA ha volgut convidar “tot el poble d’Alzira i els amants de la música” a acompanyar-los en el Palau de la Música el pròxim 19 de juliol. Es facilitarà el transport als acompanyants amb autobusos i samarretes amb els colors de l’entitat per a donar caliu als músics i omplir de color el Palau.
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