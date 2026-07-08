Recurs
El Suprem descarta elevar la regularització d’immigrants a la UE com demanava el Consell i no paralitzarà el procés
El Tribunal rebutja la suspensió cautelar en un procés en el qual s’han produït 167.000 peticions a la Comunitat Valenciana
Suport judicial a la regularització d’immigrants que impulsa el Govern central i que ha tornat a obrir un clevill en la política espanyola. La Secció Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha decidit no adoptar la mesura cautelar sol·licitada per la Generalitat Valenciana i Aragó per a suspendre la regularització d’estrangers aprovada pel Govern.
Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, després que el Consell de Juanfran Pérez Llorca i altres governs autonòmics impulsaren accions judicials contra esta mesura extraordinària que va impulsar l’executiu.
En relació amb el plantejament d’una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sala entén que no és procedent en este moment, atesa la decisió de no suspendre l’execució.
Cal recordar que malgrat l’aval dels sindicats, la patronal i fins i tot la jerarquia de l’Església a esta mesura, la Generalitat va acudir al xoc amb el Govern contra un procés que ha generat 167.286 peticions d’estrangers a la Comunitat Valenciana per a aconseguir els papers. El Consell ha recorregut contra esta mesura per entendre que s’ha fet sense previsió, ni fons, i perquè posarà “en risc” els servicis públics.
Després d’esta primera decisió, el Suprem encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la norma per la Generalitat i altres autonomies presidides pel PP, com Madrid o Aragó, a més de Vox. De moment, amb esta primera decisió, la justícia no paralitza el procés, que podrà continuar mentres es resolen els recursos.
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