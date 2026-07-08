Treball ho confirma: els treballadors poden reduir la seua jornada laboral durant l’avís roig per calor
Aemet ha emés un avís roig en alguns punts de la Comunitat Valenciana per risc d’altes temperatures
La Comunitat Valenciana viu hui la seua segona jornada consecutiva d’avís roig per onada de calor, després que l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emetera un comunicat en el qual allargava l’alerta fins a este dimecres 8 de juliol a les 20:00 h. Este episodi d’altes temperatures està deixant xifres rècord, com els 44,8 °C que es van registrar en el municipi de Carcaixent, la temperatura més alta registrada ahir a Espanya i a Europa.
Les altes temperatures que estan marcant estes primeres setmanes de l’estiu tenen una repercussió directa en l’àmbit laboral, especialment per als qui exercixen el seu treball a l’aire lliure o en espais a on resulta difícil protegir-se de la calor extrema. El Govern ha detallat quins són els drets dels treballadors quan s’activen alertes per fenòmens meteorològics adversos.
Davant d’estos avisos per onada de calor que s’estan produint en gran part de la Península i Balears, el Ministeri de Treball ha volgut eixir al pas per a recordar que, quan hi haja un avís taronja o roig emés per AEMET, els treballadors tenen la possibilitat de reduir o modificar la seua jornada laboral. La reducció o modificació depén en gran part de si l’empresa no pot garantir la seua seguretat amb altres mesures.
A més, el Ministeri de Treball ha volgut remarcar que, si els treballadors no tenen la possibilitat d’acudir al seu lloc de treball per les condicions meteorològiques, també disposen de quatre dies de permisos retribuïts fins que desapareguen les circumstàncies. Estos dies, per exemple, a la Comunitat Valenciana, la xarxa ferroviària de Rodalies i Metrovalencia està patint avaries puntuals a causa de les altes temperatures.
Estes mesures queden arreplegades en la normativa de prevenció de riscos laborals, que exigix adoptar totes les mesures necessàries per a protegir les persones treballadores quan desenrotllen la seua activitat a l’aire lliure o en llocs que no poden aïllar-se completament de les condicions meteorològiques extremes.
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