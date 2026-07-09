Aliou Dieng, quint jugador de Mali per al València CF: la història dels africans a Mestalla
Tres dels cinc valencianistes malians són familiars, mentres que el recent fitxatge és el primer que arriba directe des d’Àfrica
Javier Bengoa
El mercat de fitxatges del València CF està deixant alguns senyals que conviden a pensar en una millora de la plantilla. La permanència de Guido era una de les claus, però també l’arribada d’un central com Justin de Haas, cridat a liderar la saga amb una bona eixida de baló des de darrere. D’altra banda, han arribat dos “desconeguts” de perfils oposats. El joveníssim Sato, que ja és internacional absolut amb el Japó i arriba com a aposta de futur; i Dieng, migcampista poc vist pel gran públic, que serà el primer jugador de la història del València a arribar d’un club africà. A més, es convertirà en el quint jugador de Mali en la història del club de Mestalla.
Momo Sissoko, exmigcampista del València CF i peça de pes en aquell equip del triplet, va ser l’encarregat de deixar-li un missatge de benvinguda a Aliou Dieng durant la seua presentació. Però ell no fou el primer. Molt abans que Sissoko, el seu oncle Salif Keita ja va estar en la disciplina valenciana.
Tres familiars van jugar en el València CF
Este extrem esquerre valencianista en els anys setanta, que va faltar fa tres anys, va ser el primer jugador africà en la història del club de Mestalla després d’arribar des de Marsella. Curiosament, Salif Keita era oncle tant del mencionat Sissoko com de Seydou Keita. Finalment també va passar pel València CF Ibrahim Diallo, que va passar pel planter fins a aconseguir debutar amb el primer equip.
Aliou Dieng, primer jugador de la història del València que arriba d’un club africà
El malià Aliou Dieng, que acaba de fitxar pel València, és el primer dels més de huit-cents futbolistes a disputar minuts oficials en la història del club que arriba des d’un equip africà, perquè aterra en el club de Mestalla després de finalitzar el seu contracte en l’Al-Ahly egipci.
Nascut a Bamako, és el setzé jugador nascut en un país africà a formar part del primer equip del València i el quart nascut a Mali, després de Salif Keita (el primer africà de la història del València), el seu nebot Seydou Keita i Ibrahim Diallo. I és que l’internacional per Mali Momo Sissoko realment va nàixer a França.
Álvaro Cervera, Abdennour, Sunday…
Els altres futbolistes nascuts a Àfrica són els algerians Rabah Madjer i Moussa Saib; l’ara entrenador Álvaro Cervera, nascut a Guinea Equatorial, tot i que posteriorment internacional per Espanya; el tunisià Aymen Abdennour; i Nani, nascut a Cap Verd, però internacional amb Portugal.
També va nàixer en el continent africà Koba Koindredi, encara que va optar per jugar en les inferiors de França; a més de l’angolés Hélder Costa, del guineà Ilaix Moriba i dels nigerians Sunny Sunday i Umar Sadiq. També va nàixer a Nigèria Arnaut Danjuma, encara futbolista del València CF i internacional per Països Baixos en el passat.
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