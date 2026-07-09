Indústria
Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
L’empresa oferix transport gratis, assegurança de salut per al treballador i la seua família, accés a la compra d’accions i més avantatges
La multinacional estatunidenca Edwards Lifesciences oferix un bo anual de més de mil euros als operaris que està contractant per a la seua planta de Montcada, segons ha pogut confirmar Levante-EMV. L’empresa de fabricació de vàlvules cardíaques oferix un paquet de complements, que inclou transport gratis fins a la planta, assegurança de salut per al treballador contractat i la seua família, accés a la compra d’accions de la companyia i més avantatges.
L’estratègia de contractació d’Edwards coincidix amb la d’altres multinacionals com Volkswagen. L’empresa contractarà, en els pròxims anys, més de 1.200 treballadors per a la seua planta de Montcada, ja que la producció de vàlvules cardíaques és intensiva en mà d’obra.
El perfil més demanat serà de cosidor, perquè les vàlvules cardíaques es cusen a mà. En l’oferta de treball s’especifica que es fa amb microscopi, agulla, tisora i pinces. Els aspirants no necessiten una gran formació prèvia. L’empresa demana que tinguen Educació General Bàsica (EGB) o Educació Secundària Obligatòria (ESO) i “bona coordinació ull-mà”.
Edwards Lifesciences valora dels aspirants que tinguen experiència prèvia en costura i bones pràctiques de manufactura. També té en compte si els candidats han treballat en la producció de dispositius mèdics i en entorns de “sala blanca” (tot i que no és imprescindible).
Condicions laborals
Els candidats que estan sent seleccionats han sigut informats de les condicions laborals. Els treballadors coincidixen que és una “oportunitat laboral molt bona”, encara que el procés de selecció està sent complicat perquè l’empresa exigix molta habilitat en la costura.
La firma no ha fet públics els sous, però fonts coneixedores del procés van precisar ahir que els salaris més baixos partixen de 24.000 euros bruts a l’any i poden créixer amb facilitat.
Principis de 2027
La companyia confirma que la planta de Montcada estarà operativa a principis de 2027. “Els empleats començaran a ocupar les instal·lacions abans d’acabar 2026, mentres que la fabricació dels primers productes comercials arrancarà a finals de 2027”, assegura la multinacional estatunidenca.
Inversió
L’empresa va anunciar, després de triar Montcada per a la seua planta de vàlvules cardíaques, que hi invertiria 150 milions d’euros. La companyia va desenrotllar fa seixanta anys la primera vàlvula de cor artificial i hui és una firma líder en el món en solucions coronàries que han beneficiat més d’un milió de pacients.
La planta disposarà d’una infraestructura amb capacitat per a produir anualment diversos milers d’unitats de vàlvules cardíaques, destinades principalment a satisfer la demanda del mercat europeu. Estarà composta per diferents àrees, que inclouran edificis de producció, oficines tècniques, laboratoris, magatzems de matèria primera i producte acabat, sales netes i zones complementàries.
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