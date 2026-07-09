Sanitat
El centre de dia de Benaguasil ja és de titularitat municipal
La previsió de les dos administracions és que l’equipament, que ampliarà la xarxa de recursos assistencials, puga obrir les portes en un termini aproximat de quatre mesos
El centre de dia de Benaguasil ha fet un pas definitiu cap a la seua obertura després de culminar-se el procés de cessió de la titularitat de l’immoble per part de la Generalitat Valenciana a l’Ajuntament. El ple ordinari del mes de juliol aprovarà de manera definitiva l’acceptació d’esta cessió, fet que completarà el tràmit administratiu imprescindible per a posar en marxa este servici assistencial.
L’obtenció de la titularitat municipal permetrà al consistori assumir la gestió del projecte, després d’haver sol·licitat a la Generalitat la cessió de l’edifici una vegada obtinguda l’autorització de funcionament del centre. L’objectiu ha sigut agilitzar al màxim l’obertura i facilitar una gestió més eficient d’un recurs destinat a l’atenció de persones majors en situació de dependència.
Següent pas, la licitació del contracte
Superat este procediment, el pas següent serà la licitació del contracte per a la gestió del centre de dia i la seua posterior adjudicació. En este sentit, la Generalitat Valenciana ha adquirit el compromís de finançar anualment el funcionament del servici amb una dotació pròxima als 900.000 euros, una aportació que garantirà la prestació d’este recurs una vegada entre en funcionament.
Obertura en un termini de quatre mesos
La previsió de les dos administracions és que el centre de dia puga obrir les portes en un termini aproximat de quatre mesos, una vegada concloguen els últims tràmits administratius.
El nou equipament ampliarà la xarxa de recursos assistencials de Benaguasil, oferirà atenció especialitzada a persones majors dependents i afavorirà la seua permanència en el seu entorn familiar. A més, proporcionarà suport i respir a les famílies cuidadores, a més de reforçar els servicis socials del municipi.
L’alcalde, Ximo Segarra, ha destacat que l’acceptació de la titularitat municipal representa “l’últim gran pas” per a fer realitat una infraestructura molt esperada per la ciutadania i que respon a una demanda històrica de Benaguasil. Així mateix, ha valorat la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana per a culminar un projecte que reforçarà els servicis socials municipals i ampliarà la xarxa d’atenció a les persones majors del municipi.
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