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El Grau de Gandia acollirà este diumenge un espectacle de danses tradicionals valencianes

Serà en la plaça de la Marina, a càrrec de l’Escola de Danses de Xàtiva i el Grup de Danses la Delicà de Gandia

Una actuació de danses populars valencianes en el passeig del port

Una actuació de danses populars valencianes en el passeig del port / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La plaça de la Marina, al Grau de Gandia, coincidint amb les festes de la barriada, acollirà este diumenge, a les 19:30 hores, un espectacle de danses tradicionals valencianes a càrrec de l’Escola de Danses de Xàtiva i el Grup de Danses La Delicà de Gandia.

L’actuació s’emmarca dins de la XXIII Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals, patrocinada per l’Institut Valencià de Cultura, i correspon a la tornada de l’actuació que van tindre els dos grups el passat 24 de maig en la capital de la Costera. L’acte compta amb la col·laboració dels departaments de Cultura i de Turisme de l’Ajuntament de Gandia.

L’Escola de Danses de Xàtiva es va fundar en 1978 i s’ha dedicat a la recuperació i divulgació de la dansa tradicional amb balls de Xàtiva i la Costera. Tot eixe treball s’ha reflectit en tres discos de llarga duració i la publicació del llibre Les mil i una fonts. Participa en el Corpus xativí, del qual ja ha recuperat diversos balls.

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El Grup de Danses La Delicà de Gandia es va fundar en 2015 gràcies a persones que sentien la necessitat de recuperar, mantindre i transmetre les danses tradicionals valencianes. Al llarg de l’any participa en el Corpus de Gandia i del Grau, a més de moltes altres actuacions, festes populars i saraus. Organitza la Dansà del Centre Històric de Gandia i el Sarau de Tardor, espais oberts en els quals la gent es reunix per a ballar, compartir i fer comunitat, i que se celebren l’últim dissabte d’octubre.

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