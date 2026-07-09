Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa
Serà investigat per un possible delicte de lesions amb agreujant de prevalença de funció pública, contra la integritat moral i contra els drets individuals
Imputat l’agent antidisturbis que va protagonitzar una de les imatges de la vaga indefinida de l’educació pública valenciana: la de l’agressió per l’esquena a una docent que es manifestava per l’avinguda Pius XII, en els voltants de la Conselleria d’Educació, el passat 31 de maig. En concret, com confirmen fonts coneixedores de la causa, ha sigut citat a declarar com a imputat.
La mateixa agredida, una docent jubilada, va presentar una querella contra l’agent, que s’ha admés a tràmit, segons ha avançat eldiario.es i han confirmat a Levante-EMV fonts relacionades amb la causa. El sindicat Comissions Obreres, per la seua banda, va demanar personar-se en la causa, però eixa sol·licitud encara no ha rebut resposta. Això sí, la qualificació jurídica que va presentar el sindicat coincidix amb els delictes pels quals serà investigat l’agent. En concret, tres: possible delicte de lesions amb agreujant de prevalença de funció pública, contra la integritat moral i contra els drets individuals.
Dos querelles i un expedient
El diumenge 31 de maig havien passat 20 dies des de l’inici de la vaga indefinida en l’ensenyança pública no universitària valenciana. Era diumenge, però, en la seu de la Conselleria d’Educació, en l’avinguda de Campanar, la negociació continuava. El bloqueig en els diferents blocs temàtics va desembocar en el tancament de part dels sindicats —Stepv, CCOO i UGT—, que volien passar la nit en la Conselleria. En l’exterior, una protesta. En l’avinguda de Pius XII, eixa vesprada, les càmeres van captar com un agent de la Policia tirava a terra una dona, docent jubilada, que caminava per la calçada.
En els dies següents ja es va anunciar que se li havia obert un expedient a l’agent i que l’agredida portaria el cas als tribunals. Posteriorment va ser el sindicat CCOO-PV el que anunciava que havia presentat una altra querella en defensa de la professora agredida per un agent de la Policia Nacional en els voltants del recinte de la Conselleria d’Educació.
“Durant una concentració pacífica”
Des del sindicat recorden que els fets es van produir “quan, durant la celebració d’una concentració pacífica del col·lectiu en vaga, un policia de la Unitat d’Antidisturbis va espentar la demandant per l’esquena, fet que va provocar que caiguera de morros a terra i que li va generar diverses lesions físiques”.
El 2 de juny, pocs dies després de l’agressió, CCOO va decidir en la seua comissió executiva la personació en qualitat d’acusació popular, perquè entenien que els fets eren indiciaris de delicte per a presentar una querella. Eixa personació està encara pendent. Sobre les imatges, que altres manifestants van gravar i es van difondre en els mitjans, el sindicat considera que “la missió de l’agent és la d’emparar els drets fonamentals i, no obstant això, amb la seua actuació, va afectar el seu lliure exercici”.
CCOO ha sol·licitat com a mesura cautelar la suspensió de funcions a l’agent antidisturbis mentres dure el procediment. La jutgessa va iniciar formalment la investigació dels fets el 15 de juny.
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