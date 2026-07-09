Onada de calor
Llista dels municipis de la Comunitat Valenciana en risc taronja hui
Avís taronja en la major part de València, amb risc extrem de possibles incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana
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L’onada de calor persistix a la Comunitat Valenciana i continua amb temperatures desorbitadament altes que, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es corresponen a una alerta taronja. L’Aemet establix, a partir d’este dijous, l’avís taronja (perill important) per les temperatures màximes que es registraran en el dia de hui, a més del nivell de preemergència extrem per risc d’incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Sanitat ha facilitat una llista de municipis segons el nivell estimat de risc en el qual es trobarien basant-se en les prediccions disponibles per tal que s’extreme la precaució:
Risc taronja (mitjà)
- L’Alt Millars: Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina
- L’Alt Palància: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid, Viver
- El Baix Maestrat: Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà
- El Baix Segura: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Beniferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja
- El Baix Vinalopó: Crevillent, Elx, Santa Pola
- El Vinalopó Mitjà: Aspe, el Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda
- Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Zorita del Maestrazgo
- La Marina Baixa: l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, la Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, la Vila Joiosa
- La Plana Baixa: Alcudia de Veo, Aín, Ribesalbes, Suera, Tales
- L’Alacantí: Agost, Aigües, Alacant, Busot, el Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig
- L’Alcalatén: l’Alcora, Costur, Figueroles, Llucena, les Useres, Xodos
- L’Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benassal, Catí, Culla, la Torre d’en Besora, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat
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