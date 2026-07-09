Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra
Critica que la socialista compatibilitze el lideratge del PSPV amb el Ministeri i que la de Compromís torne processada
Les urnes s’acosten i els discursos s’esmolen. El president Juanfran Pérez Llorca, malgrat no estar encara confirmat pel seu partit com a candidat del PP per a les eleccions de 2027, ha carregat, este dijous, contra dos dirigents d’esquerres que jugaran un paper clau en eixa “batalla de València” que es disputarà d’ací a menys d’un any: Diana Morant, aspirant del PSPV a la Generalitat, i Mónica Oltra, que barallarà per l’Ajuntament de València.
Durant la seua intervenció en un desdejuni informatiu organitzat per Nueva Economía Forum, Pérez Llorca ha criticat Morant sense necessitat que ningú li preguntara per ella. De fet, el cap del Consell havia sigut qüestionat per la seua situació d’interinitat al capdavant del PPCV, tema que ha eludit atacant la també ministra del Govern d’Espanya.
Llorca ha assegurat tindre “l’obligació i el compromís” de continuar treballant com a president “per a tots els valencians”, i que, “a diferència d’uns altres”, ell ho fa “en exclusivitat”. El conductor de l’acte li ha demanat concretar si es referia a Morant, cosa que el popular ha considerat “òbvia”.
Sobre el retorn d’Oltra, per la seua banda, ha assenyalat que la líder de Compromís i exvicepresidenta del Consell “mai se’n va anar”, sinó que “la van deixar un poc en la nevera” després de la seua imputació per presumpte encobriment d’abusos a una menor tutelada per la seua conselleria.
Llorca ha defés que, en el PP, una persona “que s’asseurà en la banqueta per haver tapat l’abús a una menor no és que no tornaria a presentar-se, és que no seria ni militant”. Al seu juí, és “una qüestió de principis i de paraula”: “La gent no creu en els polítics perquè la majoria no complixen. Una dona que quan era la portaveu de l’oposició en la Generalitat va arribar a afirmar que pel simple fet de ser imputat te n’havies d’anar”.
Per això, s’ha preguntat ara “què pensarà d’ella la societat valenciana quan torna, quan està processada i asseguda en una banqueta”. “Jo en eixa mena de política i en eixa mena de polítics no creuré en la vida”, ha conclòs.
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