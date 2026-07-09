Mobilitat
Nou servici d’aparcaments segurs per a bicicletes a Paiporta per a fomentar la mobilitat sostenible
La iniciativa busca fomentar la mobilitat sostenible i segura, a més de protegir les bicicletes de robatoris i d’actes vandàlics mitjançant l’aplicació Benito
Paiporta posa en marxa el nou servici municipal d’aparcaments tancats i gratuïts per a bicicletes, Paiporta Pedaleja, seguint el seu compromís amb una mobilitat més sostenible, segura i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
El servici compta inicialment amb dos espais segurs, situats al costat de l’estació de Metrovalencia, amb 10 places cada un, i es preveu la incorporació d’un tercer aparcament situat en el polígon de l’Estació per a ampliar el nombre de places.
L’objectiu és oferir a les persones usuàries un lloc protegit a on estacionar la bicicleta, evitar deixar-la en la via pública i reduir, així, el risc de robatoris o d’actes vandàlics, al mateix temps que es fomenta l’ús quotidià d’este mitjà de transport.
El regidor de Mobilitat, Alejandro Sánchez, ha destacat que “Paiporta Pedaleja és una aposta decidida per una mobilitat urbana més sostenible, segura i eficient. Facilitar que la ciutadania puga combinar la bicicleta amb el transport públic és una manera de fomentar desplaçaments més saludables, reduir l’ús del vehicle privat i construir un municipi més amable per a tots i totes”.
Geolocalització a través de l’app
L’accés als aparcaments es realitza mitjançant l’aplicació Benito, a la qual també es pot accedir des de l’app municipal de Paiporta. Una vegada descarregada l’aplicació i completat el registre, les persones usuàries poden consultar en un mapa tots els aparcaments disponibles, conéixer el nombre de places lliures i obrir la porta directament des del telèfon mòbil.
El regidor de Modernització, Juan Elías López, ha explicat que “hem volgut implantar un sistema molt senzill i intuïtiu perquè qualsevol persona puga utilitzar-lo en pocs minuts. L’aplicació permet gestionar l’accés de manera segura, consultar la disponibilitat en temps real i garantir un control eficient de les instal·lacions”.
Cada persona registrada podrà estacionar una única bicicleta cada vegada, amb la qual cosa ocuparà una sola plaça. El servici està destinat exclusivament a bicicletes i, per tant, no es permet l’estacionament de vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. El temps màxim d’estacionament és de 48 hores; una vegada superat eixe termini, l’Ajuntament podrà procedir a retirar la bicicleta. A més, és necessari esperar sempre al fet que la porta es tanque completament després d’accedir o eixir del recinte.
L’alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha assenyalat que “Paiporta Pedaleja és un exemple del model de municipi que estem construint: una Paiporta pensada per a les persones, que aposta per espais públics més habitables, per una mobilitat més sostenible i per servicis que milloren el dia a dia de la ciutadania. Continuarem invertint en iniciatives que facen del nostre municipi un lloc més accessible, més saludable i amb una millor qualitat de vida”.
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