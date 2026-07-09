Tasques de rescat
Pugen a 40 els espanyols que han mort en els terratrémols de Veneçuela
La xifra de desapareguts es manté en 138, segons han informat, este dijous, fonts del Ministeri d’Afers Exteriors
Redacció
El nombre d’espanyols que han mort en el doble terratrémol de Veneçuela ha augmentat 40, els desapareguts es mantenen en 138 i 11 són els localitzats sota les runes, a on se centren ara els esforços dels equips de rescat.
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha actualitzat, en una entrevista en Telecinco, les dades d’afectats per la catàstrofe que va tindre lloc el passat 24 de juny en el país del Carib, la qual cosa suposa quatre morts més respecte que l’últim balanç.
Albares ha traslladat el seu condol als familiars i amics dels morts i ha afirmat que la situació és terrible i que la xifra d’espanyols continua augmentant. Ha recordat que l’equip de campanya està completament desplegat i que l’hospital està atenent una mitjana de 200 persones al dia.
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