Mobilitat
El Consell Jurídic Consultiu dona suport a l’Eliana i demana a la Generalitat estudiar la reobertura del pas històric de l’estació
L’Ajuntament de l’Eliana reclama una solució definitiva després del tancament del pas el desembre de 2024 i diverses mobilitzacions veïnals
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha donat suport a les reivindicacions de l’Ajuntament de l’Eliana i dels veïns per a recuperar l’històric pas de vianants de l’estació de Metrovalencia. En la seua memòria corresponent a 2025, l’òrgan consultiu conclou que, tot i que el tancament executat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es va ajustar a la legalitat, la Generalitat hauria d’analitzar les “circumstàncies singulars” d’este cas i estudiar la reobertura de l’encreuament amb les mesures de seguretat necessàries.
Utilitzat durant més de 140 anys
El dictamen, emés a petició del consistori, destaca que este pas s’ha utilitzat durant més de 140 anys i planteja que el Govern autonòmic valore la seua incorporació formal al catàleg de passos a nivell de vianants, adaptant-lo amb sistemes de protecció que permeten regularitzar un ús consolidat durant generacions.
A més, el CJC qüestiona que l’alternativa habilitada a través del pas inferior del carrer Dámaso Rodrigo siga una solució adequada. Segons l’informe, este itinerari obliga a recórrer 570 metres addicionals, la qual cosa suposa prop de deu minuts més a peu i genera problemes d’accessibilitat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda. En este sentit, considera que esta situació afecta el principi de mobilitat arreplegat en la normativa autonòmica, atés que hi ha solucions tècniques viables.
L’òrgan consultiu també advertix que la instal·lació de senyals de prohibició no ha impedit que els vianants continuen travessant les vies, per la qual cosa insta la Generalitat a estudiar la proposta de l’Ajuntament per a instal·lar mesures de protecció activa, com ara senyals lluminosos i acústics o barreres automàtiques.
Tancament del pas el desembre de 2024
Després de conéixer-se el contingut del dictamen, l’Ajuntament de l’Eliana ja ha tancat una reunió amb la directora general de Transports per a reclamar una solució definitiva a un conflicte que es prolonga des del tancament del pas el desembre de 2024 i que ha donat lloc a diverses mobilitzacions veïnals en els barris d’Entrevies, Montepilar, Montealegre i Montsol, a on es van arreplegar més de 2.000 firmes en suport a la reobertura.
L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha valorat molt positivament el pronunciament del Consell Jurídic Consultiu. “Reclamarem els drets dels nostres veïns i veïnes, uns drets històrics de més de 140 anys. Intentarem fins al final revertir una situació que considerem absurda i injusta”, ha afirmat.
El primer edil ha reiterat, a més, que el consistori seguix sense compartir la decisió adoptada per FGV i considera imprescindible trobar una solució que garantisca tant la seguretat com la mobilitat dels veïns. “L’alternativa d’obligar a passar pel túnel no és adequada, ni des del punt de vista de la mobilitat ni des del de l’accessibilitat”, ha conclòs.
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