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MERCAT DE FITXATGES

Les deu eixides del València Basket deixen 5 milions d’euros

El club ha ingressat uns 5 milions d’euros amb el pagament de les clàusules de quatre jugadors més la de Pedro Martínez

Brancou Badio va ser l’últim a depositar-la abans del seu fitxatge, este dijous, pel Panathinaikos. Abans ja ho havien fet Pradilla, De Larrea i Montero

A Darius Thompson, Braxton Key, López-Arostegui i Isaac Nogués se’ls suma també l’adeu a Joel Soriano, que estava cedit i acabava contracte

L’última plantilla del València Basket, després de classificar-se per a la final a quatre

L’última plantilla del València Basket, després de classificar-se per a la final a quatre / M. Á. Polo / València Basket

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

Tres han sigut els fitxatges confirmats fins al moment amb les incorporacions de Gonzalo Corbalán, Dylan Osetkowski i TJ Shorts. Però si una cosa ha alterat sobretot els últims dies en el València Basket ha sigut l’operació eixida, que sumava ja este dijous deu comiats, després dels últims de Brancou Badio i d’un Joel Soriano que estava cedit i que posa fi a la seua curta etapa de taronja.

Cinc de les eixides han sigut mitjançant el pagament de la clàusula de rescissió, les de Jean Montero, Jaime Pradilla, De Larrea i el mateix Badio, al marge de la de Pedro Martínez amb destinació al Reial Madrid. Un revés per a la planificació esportiva amb l’eixida de jugadors i tècnic amb contracte, però que ha suposat almenys l’entrada d’uns cinc milions d’euros, alguns dels quals assegurats gràcies a les renovacions de molts mesos arrere, quan se’ls va apujar la clàusula.

Uns comiats als quals se’ls sumen els de Darius Thompson, López-Arostegui i Isaac Nogués, amb acord previ de rescissió entre el club i els jugadors, i els de Braxton Key i Joel Soriano, al finalitzar els dos els seus respectius contractes i no renovar.

Jean Montero, un adiós previsto desde hace semanas con destino al Olympiacos.

Jean Montero, un adeu previst des de fa setmanes amb destinació a l’Olympiacos / M. Á. Polo / València Basket

Costello i reconstrucció

Amb això, i a l’espera de saber com acaba el futur immediat de Matt Costello, al qual el club no ha inclòs de moment en el dret de tanteig, el València Basket passa pàgina i vol centrar-se ja en la reconstrucció d’un equip que ha de defendre els títols de Lliga Endesa i de Supercopa i continuar competint al més alt nivell en l’Eurolliga, després d’haver arribat per primera vegada a la final a quatre, fet que li va suposar també un ingrés d’1,8 milions d’euros.

El València Basket va aconseguir retindre un pilar bàsic com Kameron Taylor amb una important millora econòmica després de rebre també una oferta del Panathinaikos. A més d’ell, seguixen en la plantilla Omari Moore, Nate Reuvers, Neal Sako i els jugadors de formació Josep Puerto, Álvaro Cárdenas i Yankuba Sima; encara en faltarien almenys dos per a tindre una plantilla llarga, ja que, en cas de ser només 12 jugadors, n’hi hauria prou amb tindre quatre jugadors de formació.

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Pedro Martínez y Jaime Pradilla, en las celebraciones de la Liga Endesa, ya en València.

Pedro Martínez i Jaime Pradilla, en les celebracions de la Lliga Endesa, ja a València / M. Á. Polo / València Basket

Cinc milions en clàusules

El Reial Madrid ha sigut el club que més diners ha depositat en les arques del València Basket amb el pagament de 2,5 milions d’euros, 1,5 pel fitxatge de Jaime Pradilla i 1 milió més pel de Pedro Martínez. La mateixa quantitat que per Pradilla va pagar el Panathinaikos per Badio, mentres que la clàusula de Montero era de 500.000 euros, després que fora una condició imposada en l’última renovació per a seguir almenys un any i no haver deixat el club després de la primera temporada del dominicà. Unes quantitats a les quals se suma la clàusula d’eixida a l’NBA arreplegada en el contracte de Sergio de Larrea, amb la qual cosa s’arriba als 5 milions d’euros. En el cas del val·lisoletà, com que la seua eixida és per pagament de clàusula, el club no pot retindre els seus drets per si en un futur torna de l’NBA.

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