Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaIncendio Los Gallardos AlmeríaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

AGRICULTURA

Les pèrdues per la fauna salvatge en el camp valencià ja superen els 55 milions d’euros anuals

La Unió exigix a la Generalitat un pla integral de gestió de la fauna davant de l’augment dels danys per la sobrepoblació d’espècies silvestres

Concentració de delegats de La Unió davant de la seu de la Conselleria

Concentració de delegats de La Unió davant de la seu de la Conselleria / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

La Unió Llauradora i Ramadera s’ha concentrat hui davant de les conselleries d’Agricultura i de Medi Ambient a València per a reclamar una actuació urgent de la Generalitat davant de la greu problemàtica que genera la sobrepoblació de fauna silvestre sobre les explotacions agràries valencianes. En l’acte de protesta, l’organització ha denunciat que els danys provocats per espècies com ara senglars, conills, cabres munteses, arruís, cérvols, cabirols, etc., suposen danys ja superiors als 55 milions d’euros anuals i s’han convertit en un problema estructural que posa en risc la viabilitat econòmica de moltes explotacions agrícoles i ramaderes.

Per a La Unió, esta situació no és conseqüència de l’existència de fauna silvestre, sinó de la falta de gestió pública del territori. “La fauna no és l’enemic. Els agricultors hem conviscut amb ella durant segles i defenem la biodiversitat. El problema és la sobrepoblació derivada de la inacció de les administracions”, assenyala l’organització. La Unió recorda que esta problemàtica transcendix l’àmbit agrari i afecta també la seguretat viària, la prevenció d’incendis forestals, la sanitat vegetal, la conservació dels espais naturals i el futur del medi rural.

Abandó del camp

Per a l’organització agrària, la proliferació de fauna és una conseqüència directa del  progressiu abandó del camp valencià, motivat per la baixa rendibilitat de les explotacions, l’envelliment dels agricultors, la falta de relleu generacional i les dificultats per a mobilitzar les terres abandonades. Cada explotació que desapareix deixa també de gestionar el territori. Les parcel·les abandonades es transformen en refugis per a la fauna silvestre, reservoris de plagues i malalties i zones amb un risc elevat d’incendis forestals, una situació que La Unió ja ha traslladat en diverses ocasions a la Generalitat per mitjà de diferents propostes.

Noticias relacionadas

Per això, La Unió considera que protegir l’activitat agrària és també una política ambiental. “Sense agricultors professionals no hi ha qui gestione el territori ni qui mantinga l’equilibri entre la producció agrària, la biodiversitat i la conservació del paisatge”, assenyala el secretari general de La Unió, Carles Peris.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
  2. Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
  3. El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
  4. Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
  5. Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
  6. La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
  7. La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
  8. Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja

Les pèrdues per la fauna salvatge en el camp valencià ja superen els 55 milions d’euros anuals

Les pèrdues per la fauna salvatge en el camp valencià ja superen els 55 milions d’euros anuals

Una veïna de Los Gallardos, sobre l’incendi: “Està incontrolable”

Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”

Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”

“Esta obra queda inaugurada”: el PP demana en any electoral recuperar els talls de cinta

“Esta obra queda inaugurada”: el PP demana en any electoral recuperar els talls de cinta

El Consell Jurídic Consultiu dona suport a l’Eliana i demana a la Generalitat estudiar la reobertura del pas històric de l’estació

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

Sumacàrcer apel·la a la prudència dels banyistes després de l’última víctima mortal: “El riu té els seus perills i no podem posar 50 socorristes”

València obri la Fonteta per a veure gratis l’Espanya-Bèlgica de quarts en pantalla gegant: quan obrin les portes i aforament

València obri la Fonteta per a veure gratis l’Espanya-Bèlgica de quarts en pantalla gegant: quan obrin les portes i aforament
Tracking Pixel Contents