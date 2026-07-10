AGRICULTURA
Les pèrdues per la fauna salvatge en el camp valencià ja superen els 55 milions d’euros anuals
La Unió exigix a la Generalitat un pla integral de gestió de la fauna davant de l’augment dels danys per la sobrepoblació d’espècies silvestres
La Unió Llauradora i Ramadera s’ha concentrat hui davant de les conselleries d’Agricultura i de Medi Ambient a València per a reclamar una actuació urgent de la Generalitat davant de la greu problemàtica que genera la sobrepoblació de fauna silvestre sobre les explotacions agràries valencianes. En l’acte de protesta, l’organització ha denunciat que els danys provocats per espècies com ara senglars, conills, cabres munteses, arruís, cérvols, cabirols, etc., suposen danys ja superiors als 55 milions d’euros anuals i s’han convertit en un problema estructural que posa en risc la viabilitat econòmica de moltes explotacions agrícoles i ramaderes.
Per a La Unió, esta situació no és conseqüència de l’existència de fauna silvestre, sinó de la falta de gestió pública del territori. “La fauna no és l’enemic. Els agricultors hem conviscut amb ella durant segles i defenem la biodiversitat. El problema és la sobrepoblació derivada de la inacció de les administracions”, assenyala l’organització. La Unió recorda que esta problemàtica transcendix l’àmbit agrari i afecta també la seguretat viària, la prevenció d’incendis forestals, la sanitat vegetal, la conservació dels espais naturals i el futur del medi rural.
Abandó del camp
Per a l’organització agrària, la proliferació de fauna és una conseqüència directa del progressiu abandó del camp valencià, motivat per la baixa rendibilitat de les explotacions, l’envelliment dels agricultors, la falta de relleu generacional i les dificultats per a mobilitzar les terres abandonades. Cada explotació que desapareix deixa també de gestionar el territori. Les parcel·les abandonades es transformen en refugis per a la fauna silvestre, reservoris de plagues i malalties i zones amb un risc elevat d’incendis forestals, una situació que La Unió ja ha traslladat en diverses ocasions a la Generalitat per mitjà de diferents propostes.
Per això, La Unió considera que protegir l’activitat agrària és també una política ambiental. “Sense agricultors professionals no hi ha qui gestione el territori ni qui mantinga l’equilibri entre la producció agrària, la biodiversitat i la conservació del paisatge”, assenyala el secretari general de La Unió, Carles Peris.
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