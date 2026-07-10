Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”
El president de la Diputació de València critica Compromís i PSPV després de demanar-li la dimissió pel seu testimoniatge sobre la dana
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha respost este matí a Joan Baldoví després que el síndic de Compromís anunciara dijous que estudien querellar-se contra ell pel seu testimoniatge sobre la dana i que reclamen la seua dimissió: “Què voleu que diga jo de Baldoví? Jo vinc ara de Sueca. Quan no et volen ni en el teu poble, doncs potser no estàs per a donar exemple. Baldoví fa més temps que està en la política que Matusalem, no sé per què serà recordat més enllà de per portar samarretes o per anar a ballar amb Mónica Oltra celebrant no sé què. No crec que siga una persona que estiga per a vindre a mi a demanar-me dimissions o fer soroll”. I ha afegit: “A Compromís al final ja els coneixem, fa molt de temps que estan en la política i, al final, quan u no aporta, doncs li queda això: renegar, posar-se samarretes i fer el moniato moltes vegades en els mitjans de comunicació, però hi estem acostumats i no li donarem més protagonisme del que es mereix”.
Mompó s’ha referit així després d’una visita a Cullera per a presentar el pla de platges accessibles en les comarques valencianes. En els últims dies, la jutgessa de la dana ha posat en dubte la credibilitat del testimoniatge de Vicent Mompó sobre el que va ocórrer en el centre de coordinació d’Emergències les hores crítiques de la dana, així com la informació disponible respecte al que estava passant en la conca del Poio. En eixe context, PSPV i Compromís han llançat una bateria de mesures, com una petició de dimissió, reobrir la comissió d’investigació de la dana en la Diputació i, fins i tot, una possible denúncia judicial.
Mompó també s’ha mostrat crític amb el PSPV: “Jo crec que el PSPV en té prou ara mateix d’obrir comissions d’investigació en altres coses molt més importants i que preocupen els espanyols. En este cas, en la província de València també ho he dit, hi ha molts ajuntaments del PSPV que han tingut la desgràcia de patir la catàstrofe i jo no he vist que per iniciativa seua òbriguen una comissió d’investigació com vam fer en la Diputació, a on, en definitiva, no teníem cap competència”.
En eixe sentit, afig: “El PSPV ha de preocupar-se de P. S., ha de preocupar-se d’Ábalos, de Cerdán, ha de preocupar-se de les prostitutes i la cocaïna”. “Hem contestat a totes les preguntes que ens han fet des del principi, crec que poc més em poden demanar. He anat dos vegades també a declarar davant de la jutgessa, al Congrés…”.
Mompó, baixa en el sopar d’Elx amb Llorca
Finalment, i en clau interna, Mompó s’ha referit al sopar que el PP d’Alacant celebra esta nit amb Juanfran Pérez Llorca a Elx, després de l’exitós esmorzar de fa dos setmanes amb la presència de Núñez Feijóo. Mompó no acudirà a esta trobada i ho atribuïx al fet que estos actes, quan no hi ha presència nacional, se circumscriuen a l’àmbit més pròxim: “Al final, les agendes també són molt extenses i intentem no eixir-nos-en massa dels nostres límits, perquè cada u ja té massa treball en la seua pròpia província”, ha conclòs, reivindicant la bona sintonia amb els altres dos dirigents provincials.
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